La madre describió con crudeza los últimos momentos de su hijo: “Mi hijo corre desesperado. Yo creo que él estaba muy asustado, por eso se cayó, volvió y se cayó. Y ahí, cuando estaba en el piso indefenso, fue que el tipo le cayó encima y lo apuñaló con una puñalada mortal”. Joseph alcanzó a llegar al hospital con vida, pero falleció poco después por la gravedad de las heridas.

Sobre el agresor, la madre fue contundente en su análisis: “Ese muchacho corrió con sevicia a quitarle la vida a mi hijo y eso no lo hace una persona o un niño normal”. Agregó que el tipo de arma utilizada no era una navaja común: “Eso es un cuchillero profesional el que hizo eso”.

En cuanto al proceso judicial, la mujer reveló que el menor fue enviado durante cuatro meses a un reclusorio de menores mientras se realizan las siguientes audiencias. “Ya sabemos las leyes aquí en Colombia para el menor cómo son”, lamentó, y pidió directamente al Gobierno Nacional y al ministerio de Gobierno que intervengan para modificar la normativa vigente.

La hermana de Joseph, quien viajó desde Europa al enterarse de la tragedia, también participó en el programa y secundó el llamado de su madre. “Un delincuente tiene que ser tratado como delincuente, porque es que esto ya lo están tomando de costumbre”, afirmó. (Vea también: Asesinaron a vigilante de bar en Bogotá luego de entregarle un panfleto: hay oscuro detalle detrás)

¿Qué pena máxima enfrenta el menor acusado de asesinar a Joseph Murillo en Bogotá?

De acuerdo con lo explicado en Bajo Sospecha, la pena máxima aplicable al adolescente es de ocho años de privación de libertad en un centro especializado, la misma sanción impuesta al menor que le disparó al excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta cifra indigna a la familia de Joseph, que considera que la sanción no guarda proporción con la gravedad del crimen.

¿Quiénes serían los testigos clave en el juicio por la muerte del barbero Joseph Murillo?

La madre de Joseph señaló que la mujer agredida por el menor —cuya identidad se desconoce y que no pertenece al sector del Restrepo— sería una testigo fundamental en el proceso judicial, pues fue la causa directa de la riña que desencadenó el ataque. La fiscal del caso aún no ha convocado a todas las partes para las audiencias definitivas.

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