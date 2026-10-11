Por: Portal Bogotá

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Ante el incremento de viajeros durante los fines de semana festivos en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha implementado estrategias destinadas a mejorar el flujo vehicular en puntos clave de la ciudad, en especial en aquellos corredores que presentan alta congestión. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026 se adoptará la medida de reversible en la carrera Séptima, con el objetivo de facilitar la entrada de viajeros provenientes del norte de la capital.

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El reversible consiste en dar paso exclusivo en sentido norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183, permitiendo que todos los carriles de ese tramo funcionen en una sola dirección. Según lo informado por la SDM, el horario de esta medida será desde las 4:30 p. m. hasta, aproximadamente, las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo de la cantidad de vehículos presentes en el corredor vial durante ese periodo. Esta acción busca mitigar las usuales demoras y los contratiempos que enfrentan quiene regresan a la ciudad tras el puente festivo, y se suma a otras estrategias de movilidad implementadas por el Distrito.

Otra disposición clave para este 12 de octubre de 2026 es el pico y placa regional, una restricción que regula el ingreso de vehículos particulares a Bogotá según el último dígito de la placa. De acuerdo con la SDM, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. ingresan automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. podrán hacerlo los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Esta restricción está activa en los nueve corredores viales más transitados para entrar a la ciudad: la autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí, según confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad a través de sus canales oficiales y redes sociales. La meta es evitar el colapso vehicular y contribuir a un retorno más ordenado y seguro durante los días con mayor afluencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el reversible en la carrera Séptima durante festivos en Bogotá?

El reversible habilita todos los carriles entre la calle 245 y la calle 183 en sentido norte-sur, facilitando el regreso de los viajeros por el norte de Bogotá. Funciona desde las 4:30 p. m. y puede extenderse hasta las 8:00 o 9:00 p. m., según el flujo vehicular, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es el pico y placa regional para ingresar a Bogotá y cómo aplica en días festivos?

El pico y placa regional es una medida que regula el ingreso de vehículos a Bogotá en fechas de alto tráfico. Durante el lunes festivo, de mediodía a 4:00 p. m. solo ingresan placas pares, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. placas impares, aplicando en los nueve principales corredores de entrada a la ciudad, como confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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