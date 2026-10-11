Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en innovación digital con el lanzamiento del piloto de Gemelo Digital, un esfuerzo liderado por la Secretaría Distrital de Planeación. De acuerdo con la información presentada por Andrés Acosta, subsecretario de Información, junto a su equipo, este sistema integra datos, tecnología y datos geográficos para facilitar la comprensión de las transformaciones que vive la ciudad y fortalecer la toma de decisiones en el ámbito urbano.

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El director de cartografía de la Secretaría Distrital de Planeación, Sergio Laiton, afirmó que esta herramienta supera los modelos tradicionales de representación territorial, pues “el Gemelo Digital va más allá de un modelo 3D: permite analizar, anticipar y entender las dinámicas del territorio”. Esto significa que la plataforma posibilita una visión holística del entorno, integrando diferentes variables que inciden en la evolución urbana.

El desarrollo piloto se concentra en las estaciones 15 y 16 del Metro de Bogotá. Allí, la integración de diversas fuentes de información permite observar y analizar periódicamente los cambios en la zona. Según los datos expuestos por la Secretaría Distrital de Planeación, entre 2021 y 2026 se han identificado 49 proyectos de construcción en ese sector, de los cuales 31 continúan activos. Este período también ha registrado un aumento de $1,2 millones en el promedio del valor del metro cuadrado y una variación de 5.600 metros cúbicos en volumetría edificada entre 2021 y 2025.

Andrés Acosta subrayó el potencial del Gemelo Digital para integrar y analizar información relacionada con aspectos ambientales, económicos, urbanísticos y sociales, así como variables vinculadas al valor del suelo y a proyectos de vivienda. Explicó, además, que uno de los retos más importantes es que la ciudad, para planificarse adecuadamente, necesita observarse en el tiempo y con alta frecuencia de registro de información. Con herramientas de planificación como las Ondas Metropolitanas, el Gemelo Digital busca, en palabras de Acosta, “entender, en una representación virtual, todo lo que está sucediendo en el entorno de las estaciones 15 y 16 del proyecto Metro”.

La articulación de las entidades distritales y el trabajo conjunto con la Empresa Metro de Bogotá, la Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital de Bogotá (IDECA) y el Environmental Systems Research Institute (ESRI) Colombia, han hecho posible esta fase inicial del Gemelo Digital de Bogotá, que tiene el desafío de ampliarse progresivamente en toda la ciudad y consolidarse como soporte clave para la planeación y la gestión territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Gemelo Digital de Bogotá y cuál es su función principal?

El Gemelo Digital de Bogotá es una plataforma tecnológica que integra datos, tecnología y cartografía avanzada para representar de manera virtual el territorio urbano. Su función es analizar, anticipar y entender las dinámicas de transformación en la ciudad, permitiendo una planeación eficiente a partir de la observación y estudio de variables ambientales, urbanísticas, económicas y sociales. Según la Secretaría Distrital de Planeación, esta herramienta ayuda a identificar cambios, planificar el desarrollo y tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía y las instituciones.

¿Qué resultados ha mostrado el piloto del Gemelo Digital en las estaciones 15 y 16 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría Distrital de Planeación, el piloto del Gemelo Digital en las estaciones 15 y 16 del Metro de Bogotá ha permitido identificar 49 proyectos de construcción en ese sector desde 2021, de los cuales 31 continúan activos. Además, se ha registrado un incremento de $1,2 millones en el valor promedio del metro cuadrado y una variación de 5.600 metros cúbicos en volumetría entre los años observados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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