Por: El Espectador

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El multicampus universitario de Suba es un proyecto clave para ampliar el acceso a la educación superior pública en el noroccidente de Bogotá. De acuerdo con información del Ministerio de Educación, actualmente dirigido por Ilva Myriam Hoyos, la iniciativa contempla dos grandes fases y está orientada a subsanar la brecha educativa que afecta a esta amplia zona de la capital, donde viven más de 1,27 millones de habitantes, con cerca de 299 mil jóvenes entre 14 y 28 años, según datos del documento técnico elaborado por Atenea.

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En la primera fase, se planea la construcción de una infraestructura modular en dos de los tres lotes asignados al proyecto, los cuales suman aproximadamente 9.000 metros cuadrados. Está previsto que más de 5.600 metros cuadrados de este espacio sean destinados a aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y zonas de bienestar. Esta etapa permitirá la apertura de 920 cupos para estudiantes, quienes podrán optar por alguno de los ocho programas académicos que ofrecen, en conjunto, la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. En cuanto a la administración del campus, los terrenos han sido entregados en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional según lo pactado entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

No obstante, persisten retrasos importantes. De acuerdo con el Ministerio de Educación, a septiembre de 2026, la infraestructura modular del Lote 1 presentaba un atraso del 52 %, mientras que la del Lote 2 acumulaba un 73 %. Además, aún no hay avances en ingeniería de detalle, permisos, licencias ni contrato de obra para la fase definitiva, que implica una inversión proyectada superior a COP 200.000 millones. El Ministerio señaló que estos pendientes no fueron asegurados por la administración anterior de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, ni por la interventoría responsable del seguimiento.

El tema de las inscripciones también ha generado críticas. El Ministerio aseguró que el gobierno anterior abrió “de forma irresponsable” la convocatoria para jóvenes de Suba sin cumplir los requisitos técnicos. Actualmente, los inscritos reciben atención en otras sedes universitarias de la ciudad.

Por su parte, el exministro Daniel Rojas defendió la gestión del gobierno Petro, afirmando que los recursos y los contratos de la fase modular quedaron asegurados, y que la interventoría fijó fechas y advertencias claras al contratista sobre posibles sanciones. Afirmó que cualquier detenimiento de la obra habría ocurrido bajo la administración actual.

Pese a las dificultades, el Ministerio informó que ha terminado los arreglos logísticos para reiniciar obras. La Alcaldía de Bogotá y la nueva administración de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas han manifestado que garantizarán el cumplimiento de los plazos para evitar más retrasos en la ejecución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué instituciones participan en el multicampus universitario de Suba y cuántos cupos habrá en su primera fase?

En la primera etapa del multicampus universitario de Suba, las instituciones participantes son la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Durante esta fase inicial, se ofrecerán 920 cupos distribuidos entre ocho programas académicos, con administración a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional.

¿Cuál es la principal razón de los retrasos en las obras del multicampus universitario de Suba?

El Ministerio de Educación indica que los retrasos en la infraestructura modular se deben a la falta de avances contractuales y de cumplimiento tanto en la gestión de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas como en la interventoría. A septiembre de 2026, los porcentajes de atraso eran del 52 % en el Lote 1 y del 73 % en el Lote 2, y no se habían asegurado los permisos ni los recursos para la etapa definitiva del proyecto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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