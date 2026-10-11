Por: Portal Bogotá

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El inicio de Rock al Parque 2026 se vivió con gran intensidad en el parque Simón Bolívar. Miles de personas acudieron al llamado del festival, uno de los eventos musicales más importantes de Bogotá, que para esta edición reunió a 28 bandas y agrupaciones en una vibrante jornada. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), más de 191 mil asistentes participaron en la primera jornada, confirmando el impacto que tiene el rock entre bogotanos, bogotanas y visitantes. La jornada del sábado 10 de octubre convirtió al parque en un epicentro de diversidad musical y encuentro social.

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A lo largo del día, cuatro tarimas distribuidas en el parque Simón Bolívar albergaron las presentaciones de bandas nacionales e internacionales, reflejando la riqueza y variedad de la escena rockera. Entre los grupos destacados estuvieron Solenium, Narcocracia, Veinre, Hellbutcher, Burning Witches, Stratovarius, Perpetual Warfare y Apocalyptica. Además, otras agrupaciones como Maskhera, Ataque de Pánico, Syracusa, Between the Buried and Me, Valore, Grave, Triptykon, No Dependiente, End It, Agua Bendita, Nadie, I.R.A. y Darkest Hour aportaron sus distintos estilos al festival, permitiendo un recorrido musical por diversos subgéneros del rock.

La programación también incluyó presentaciones de Darkness, El Em3, Real House of Hate, Kraken, Info, Pornomotora y Los Setas, completando así la lista de 28 propuestas musicales para este primer día. Según información oficial citada en la cuenta de Rock al Parque, Kraken, fundada en Medellín en 1984, reafirmó su legado en el heavy metal colombiano durante su presentación en el escenario BBC.

El ambiente del parque Simón Bolívar se transformó en un espacio de encuentro entre artistas y público, con presentaciones simultáneas que invitaron a la interacción y al descubrimiento de nuevas propuestas sonoras. La relevancia de Rock al Parque radica no solo en la magnitud de sus cifras, sino en el sentido de comunidad y celebración que promueve entre generaciones y culturas unidas por el amor a la música. Tras un exitoso primer día, el festival continúa los días domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, ofreciendo nuevas experiencias y conciertos para seguir disfrutando de la escena musical.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas bandas se presentaron en la primera jornada de Rock al Parque 2026?

En la primera jornada de Rock al Parque 2026, se presentaron 28 bandas y agrupaciones, según la información confirmada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Estas agrupaciones abarcaron diversos estilos de rock y ofrecieron una variada muestra de la escena nacional e internacional.

¿Dónde se celebra Rock al Parque y qué relevancia tiene dentro de la cultura de Bogotá?

Rock al Parque se celebra en el parque Simón Bolívar, un espacio emblemático de Bogotá. Este festival se ha consolidado como uno de los principales eventos musicales y culturales de la ciudad, sirviendo como punto de encuentro para diversas generaciones y comunidades que viven el rock como una parte esencial de su identidad cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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