Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, contrajo matrimonio con la madre de sus tres hijos, en una ceremonia religiosa marcada por las emociones a flote durante el encuentro con amigos y familiares.

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El joven de 21 años confirmó su compromiso con Indira Santamaría, con quien días atrás se había casado también de manera civil, aunque esta nueva oportunidad estuvo llena de detalles.

El cantante vallenato vistió un saco blanco, muy elegante y a la vez juvenil, con el que sobresalió entre los invitados al momento que se vivió en la noche de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Cabe recordar que Samuel Morales nació en agosto de 2005 en Valledupar, apenas unos días antes del accidente automovilístico en el que perdió la vida su padre.

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El matrimonio tuvo una escena muy especial y emotiva cuando se presentó la lectura de votos por parte del joven, pues la novia apenas pudo contener el llanto frente a la declaración de amor.

En una decoración llena de flores blancas y en la que hubo una lluvia de papeles blancos luego de la aceptación de la pareja, la alegría de los presentes se hizo más que evidente en las imágenes.

Incluso, el propio novio compartió también un video en el que es posible ver algunos pormenores sobre la preparación de cara a un momento tan especial dentro de su relación con Santamaría.

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El artista se dedica principalmente a la música vallenata, siguiendo los pasos de su padre como cantante y compositor. Ha lanzado varios sencillos propios, hace presentaciones en vivo por toda Colombia e interpreta con frecuencia los éxitos clásicos de Kaleth Morales.

Además de su carrera musical, también se desempeña como creador de contenido en plataformas digitales y redes sociales, donde comparte adelantos de sus canciones, presentaciones y aspectos de su vida cotidiana con sus seguidores.

¿Quién es Indira Santamaría, esposa del hijo de Kaleth Morales?

Indira Santamaría es una joven ‘influencer’, modelo y creadora de contenido originaria de la región Caribe colombiana, reconocida públicamente por sostener una relación sentimental con el cantante vallenato Samuel Morales.

Originaria de la ciudad de Barranquilla, Santamaría ha construido una sólida comunidad digital en plataformas como Instagram y TikTok, donde supera cientos de miles de seguidores interesados en su contenido.

Su actividad profesional en redes sociales abarca publicaciones sobre moda, estilo de vida, rutinas de belleza, viajes y colaboraciones comerciales con distintas marcas de vestuario y cosmética en Colombia.

Asimismo, la creadora de contenido cursa estudios universitarios mientras impulsa proyectos propios vinculados al modelaje comercial y la promoción digital dentro del sector del entretenimiento juvenil en la costa Atlántica.

El noviazgo entre Indira Santamaría y Samuel Miguel Morales, hijo menor del recordado artista Kaleth Morales, captó ampliamente la atención mediática tras compartir fotografías y videos románticos juntos en internet.

Desde entonces, ambos jóvenes aparecen frecuentemente acompañándose en conciertos, giras musicales, eventos familiares en Valledupar y celebraciones privadas junto a reconocidos integrantes de la dinastía artística de los Morales.

Además de respaldar la carrera de su pareja en presentaciones en vivo, Santamaría protagoniza clips virales bailando y cantando los lanzamientos recientes del intérprete de la nueva ola vallenata.

La pareja también enfrentó momentos de exposición pública tras responder conjuntamente a rumores y críticas surgidas en redes sociales sobre su vida privada, defendiendo con firmeza su estabilidad sentimental.

De igual manera, sus publicaciones conjuntas acumulan millones de reproducciones y comentarios favorables, consolidándolos como una de las parejas jóvenes más mediáticas dentro del folclor vallenato contemporáneo en Colombia.

Por su carisma frente a las cámaras y cercanía con el público digital, Indira Santamaría continúa ampliando su visibilidad artística y comercial junto al heredero musical de Kaleth Morales.

Actualmente, la barranquillera combina su presencia constante en escenarios musicales del país con el crecimiento sostenido de su marca personal como influenciadora digital y referente de tendencias juveniles.

De este modo, su participación activa en la promoción digital aporta frescura y cercanía entre las nuevas audiencias seguidoras del vallenato moderno.

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