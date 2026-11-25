Por: El Espectador

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El clásico ballet "El cascanueces" regresa a los escenarios bogotanos como parte de la programación decembrina, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella será el escenario de esta puesta en escena, en la que el Ballet de Anna Pavlova busca mantener la tradición de año tras año. La obra se presentará el 11 y 12 de diciembre a las 7:00 p.m., y el 13 de diciembre a las 5:00 p.m., en una temporada corta pero esperada por los amantes del ballet en la ciudad. Las boletas están disponibles en la plataforma TuBoleta.com.

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"El cascanueces" es una obra creada por el compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky, quien adaptó el relato ‘El cascanueces y el rey de los ratones’, escrito por E. T. A. Hoffman en 1816. El ballet se estrenó en 1892 y, desde entonces, se ha transformado en un símbolo de la navidad en el mundo. La historia se centra en Clara, una niña que recibe de su padrino un cascanueces en la noche de navidad. Su hermano Fritz rompe este regalo, pero el padrino logra repararlo. Al caer la noche, tanto el cascanueces como otros juguetes cobran vida y se enfrascan en una batalla con un ejército de ratones. El cascanueces salva a Clara y juntos atraviesan distintos mundos fantásticos, como el reino de las nieves y el país de los dulces. Cada coreografía transporta al público a tradiciones y estilos de diferentes naciones, dando un carácter universal y festivo a la representación.

Luz Helena Cano, formada en el Ballet Anna Pavlova y actualmente parte de su área pedagógica, explicó a El Tiempo que la magia, el colorido y el enfoque alegre que caracterizan a "El cascanueces" son elementos que conectan con el público y mantienen vivo el interés generación tras generación. La obra permite la participación de bailarines de diferentes edades; los estudiantes más jóvenes asumen roles como niños invitados a la fiesta, ángeles u otros personajes, mientras que los bailarines con mayor experiencia se enfrentan a personajes de mayor exigencia técnica.

Según El Tiempo, la preparación para estas funciones comenzó entre abril y mayo de este año, con el aprendizaje y perfeccionamiento de las coreografías. Esta temporada reúne a talentos nacionales que han desarrollado su carrera tanto en Colombia como en el exterior: María Paula Gómez será el Hada del Azúcar; Julián Andrés Mendoza, quien integra el Ballet Nacional del Sodre en Uruguay, interpretará al caballero de este personaje; Luis Eduardo González, del Atlanta Ballet, será el príncipe Cascanueces, y Sofhia Villalobos, bailarina del Ballet Anna Pavlova, encarnará a Clara.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará el ballet "El cascanueces" en Bogotá?

La temporada de "El cascanueces" se realizará en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con funciones el 11 y 12 de diciembre a las 7:00 p.m. y el 13 de diciembre a las 5:00 p.m., según información de El Tiempo. Las entradas ya están disponibles a través de TuBoleta.com.

¿Quiénes son los bailarines principales de la temporada de "El cascanueces" del Ballet Anna Pavlova?

En la próxima temporada del Ballet Anna Pavlova, los papeles protagónicos estarán en manos de bailarines colombianos destacados: María Paula Gómez como el Hada del Azúcar; Julián Andrés Mendoza, del Ballet Nacional del Sodre en Uruguay, como el caballero del hada; Luis Eduardo González, integrante del Atlanta Ballet, como el príncipe Cascanueces; y Sofhia Villalobos, del Ballet Anna Pavlova, como Clara.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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