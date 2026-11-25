Por: El Espectador

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Los Premios Booker Infantiles han anunciado sus finalistas en su primera edición, marcando un hito en la literatura dirigida a los más jóvenes. En esta entrega inaugural se seleccionaron ocho títulos que competirán por el reconocimiento y un premio de USD 65.600, con el ganador que se conocerá en una ceremonia programada en Londres el próximo 2 de febrero. Esta iniciativa nace en un contexto donde, según fue anunciado en 2025, preocupa el declive sostenido en los hábitos de lectura de los niños, hoy en su punto más bajo en las últimas dos décadas, de acuerdo con la información presentada por la Fundación Booker Prize.

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El galardón, al igual que el tradicional Premio Booker dedicado a adultos, busca resaltar la relevancia de la literatura infantil de ficción. Según Frank Cottrell-Boyce, presidente del jurado, el objetivo es visibilizar libros que tal vez no habrían recibido suficiente atención y “generar un debate sobre la importancia de la lectura” en la infancia. Además, el autor consideró que otorgar el mismo valor y prestigio a las obras pensadas para niños que a las creadas para adultos es un paso necesario, pues la conversación cultural rara vez otorga ese estatus a los libros infantiles, de acuerdo con declaraciones recogidas en el anuncio oficial.

La selección estuvo abierta a libros de ficción orientados a lectores entre 8 y 12 años, escritos o traducidos al inglés, y disponibles en el Reino Unido o Irlanda. De las 89 postulaciones recibidas, Cottrell-Boyce, en compañía de Lolly Adefope—comunicadora y actriz—y Sanchita Basu De Sarkar—librera—, eligieron ocho finalistas. Estos títulos reflejan una diversidad notable en estilos y temáticas, incluyendo novelas gráficas, relatos ilustrados y novelas tradicionales, abarcando desde el humor hasta el drama, lo misterioso y lo histórico, según describieron los organizadores del premio.

Para elegir al ganador, el jurado adulto contará con la visión de cuatro jueces infantiles, seleccionados entre cuatro mil niños postulados, todos entre 8 y 12 años y apasionados por la lectura y la discusión literaria, de acuerdo con lo expresado por Cottrell-Boyce. Además, antes de la gala, se distribuirán 30.000 copias de los libros finalistas entre jóvenes lectores por medio de escuelas, bibliotecas, hospitales, clubes juveniles y bancos de alimentos en Reino Unido, en colaboración con entidades como National Literacy Trust y Reading Agency, de acuerdo con información publicada por The Guardian.

¿Cuáles son los libros finalistas de los Premios Booker Infantiles?

Los libros finalistas son: "The Worst Thing That Could Possibly Happen" de Guy Bass, "Tadpole summer" de Catherine Burton, "War" de Eoin Colfer y Andrew Donkin, "The night I borrowed time" de Iqbal Hussain, "The teller of tall tales" de Liz Hyder, "The rambler's curse" de Mickey Please, "Séamus almost famous" de Jessica Scott-Whyte y "Hometown" de Shaun Tan.

¿Cómo se selecciona al ganador en los Premios Booker Infantiles?

La elección del ganador es determinada por un jurado compuesto por expertos adultos y cuatro jueces infantiles que tienen entre 8 y 12 años. Estos niños fueron escogidos entre cuatro mil postulaciones y aportan su perspectiva sobre los títulos finalistas, enriqueciendo así el proceso de selección con la voz de los propios lectores a quienes están dirigidas las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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