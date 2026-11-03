La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez volvió a ser tema de conversación luego de que el creador de contenido hablara públicamente sobre las ceremonias con las que ambos celebraron su unión. Según explicó, nunca existió un matrimonio legal entre ellos, pues no firmaron ningún documento que formalizara el vínculo.

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Ante estas declaraciones, la actriz decidió pronunciarse durante una entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, en la que cuestionó la manera en que su expareja ha contado lo sucedido y aclaró algunos detalles de las celebraciones.

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Lozano manifestó que considera que Velásquez está utilizando frases llamativas para atraer la atención del público y, posteriormente, explicar que se trató de una ceremonia simbólica.

“Eso lo está diciendo mi ex. Siento que está utilizando las frases gancho virales para que la gente llegue y después terminar diciendo que fue algo simbólico, que fue una bendición, lo cual es cierto”, expresó la actriz.

Sin embargo, hizo énfasis en un aspecto que también causó comentarios durante su relación: la presencia del sacerdote que participó en una de las ceremonias.

“El cura no era actor, era un cura de verdad”, afirmó Lozano, al referirse a la celebración que compartieron públicamente.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez estuvieron realmente casados?

La polémica tomó fuerza después de que Jim Velásquez publicara un video en el que explicó que las ceremonias realizadas junto a la actriz no constituyeron un matrimonio con validez legal.

De acuerdo con su versión, ninguno de los dos firmó un acta matrimonial, por lo que tampoco tuvieron que adelantar un proceso formal de divorcio tras poner fin a su relación. El ‘influenciador’ también aseguró que la decisión de no formalizar legalmente la unión buscaba evitar posibles especulaciones sobre una repartición de bienes o intereses económicos.

Velásquez explicó que la celebración más grande, a la que asistieron más de 200 invitados y en la que participó un sacerdote católico, fue una bendición simbólica, sin efectos civiles ni eclesiásticos.

No obstante, Alina tiene una percepción diferente sobre el significado de aquella unión. Durante la conversación con Carlos Ochoa, aseguró que para ella sí hubo un matrimonio, especialmente por lo que representó la ceremonia que realizaron en Cartagena.

“Sí nos casamos y para mí el matrimonio verdadero fue el de Cartagena, yo lo quería así”, manifestó.

De esta manera, la actriz dejó ver que, aunque reconoce el carácter simbólico de una de las celebraciones, no comparte del todo la forma en que su expareja ha presentado públicamente lo ocurrido.

Alina Lozano ya había cuestionado las declaraciones de su expareja

Esta no es la primera vez que la actriz se refiere a la polémica. Luego de que Jim explicara que no existió un matrimonio legal, Lozano publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó los motivos por los que él decidió hablar del tema meses después de la separación.

En esa ocasión, también mencionó el dinero que, según ella, habría generado la mediática celebración. La actriz recordó que inicialmente quería una ceremonia sencilla, similar a la que habían realizado en Cartagena.

Por su parte, Velásquez respondió que los dos estuvieron de acuerdo con participar en la boda de mayor tamaño y sostuvo que fue una decisión tomada en pareja.

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Así fue la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez comenzó en 2022 y desde sus inicios despertó comentarios en redes sociales, principalmente por la diferencia de edad, cercana a los 30 años.

Durante su noviazgo, los dos compartieron distintos momentos de su vida sentimental y celebraron públicamente su unión, lo que generó interés entre sus seguidores.

Sin embargo, la pareja confirmó su separación en 2026, después de participar en el ‘reality’ ‘Apostarías por mí’. Desde entonces, algunos detalles de su relación han vuelto a generar conversación.

Ahora, las declaraciones de ambos dejan en evidencia que, aunque coinciden en que no existió un documento que formalizara legalmente su matrimonio, tienen perspectivas distintas sobre el significado de las ceremonias que protagonizaron.

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