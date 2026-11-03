Por: El Espectador

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La mentalidad supersticiosa, entendida como la creencia en fuerzas sobrenaturales o míticas, ha acompañado el desarrollo del pensamiento científico y práctico, influyendo en la forma en que las sociedades interpretan su entorno y costumbres. Pero este modo de pensar puede ser problemático, porque suele estar ligado a la manipulación o el dominio de otras personas. Para ilustrar esta cuestión, tres producciones audiovisuales recientes —‘Holy Spider’ de Ali Abbasi, el documental ‘Un ángel llamado Rebeca’ de José María Zavala, y la serie ‘Yellowjackets’ creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson— ponen en evidencia cómo las creencias supersticiosas pueden afectar de manera fundamental la vida y la percepción de los individuos, según lo expuesto por un editor de la revista Educación Estética de la Universidad Nacional de Colombia.

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El documental ‘Un ángel llamado Rebeca’ reconstruye, con testimonios e imágenes de archivo, la historia de Rebeca Rocamora, joven de Alicante cuya vida, enfermedad y muerte han generado en su entorno una fuerte devoción religiosa. De acuerdo con el relato de su familia, los creyentes atribuyen a Rebeca hechos inexplicables y la consideran santa, al punto de impulsar su proceso de canonización. El filme recoge escenas como la aparición de un olor a rosas en la habitación donde murió y episodios en que personas aseguran sanaciones milagrosas. Sin embargo, esta visión espiritual contrasta con su personalidad más cotidiana: era una joven alegre, amante de la naturaleza y la cultura popular, aspectos que su familia considera esenciales para su identidad y que han sido desplazados por el imaginario milagroso.

Por otro lado, en ‘Holy Spider’, la manipulación por creencias religiosas es llevada al extremo. La película retrata a Saeed Hanaei, quien asesina prostitutas en Mashhad, Irán, convencido de estar actuando bajo la aprobación divina, como él mismo confiesa tras su captura en 2001. El sistema social y judicial del contexto, según muestra el filme, refuerza ese pensamiento al no dar prioridad a los crímenes y al mantener un ambiente hostil hacia quienes intentan investigar, como la periodista en la historia. Así, se confronta la relación entre superstición, misoginia y poder en una estructura patriarcal influenciada por el islamismo.

‘Yellowjackets’ explora cómo la superstición puede surgir frente al miedo extremo. Tras sufrir un accidente de avión, un grupo de adolescentes queda aislado en bosques canadienses. Enfrentadas al hambre y al frío, las jóvenes interpretan signos del entorno como mensajes de alguna fuerza mística y desarrollan rituales en busca de protección, lideradas por una integrante que afirma tener visiones. Esto desencadena dinámicas de poder y violencia, que les dejarán secuelas aún décadas después del suceso.

En conjunto, estas obras muestran que el recurso a lo sobrenatural puede llevar a la alienación, la justificación de la violencia y la negación de aspectos fundamentales de la humanidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la mentalidad supersticiosa la percepción de la identidad y los hechos cotidianos?

Según el documental ‘Un ángel llamado Rebeca’, la mentalidad supersticiosa puede transformar la interpretación de hechos personales y familiares en actos con significado trascendental, relegando características y deseos individuales. Esta visión también puede condicionar las percepciones de la comunidad y orientar conductas colectivas más allá de la realidad inmediata, como ilustra también la percepción colectivizada de milagros y señales sobrenaturales.

¿Qué papel juega la superstición en contextos de violencia y poder según ‘Holy Spider’ y ‘Yellowjackets’?

Tanto en ‘Holy Spider’ como en ‘Yellowjackets’ se evidencia que la superstición puede convertirse en un motor para la justificación de la violencia y la creación de sistemas de control o liderazgo. En ‘Holy Spider’, el asesino se siente avalado por supuestos mensajes divinos, mientras que en ‘Yellowjackets’ la presión por sobrevivir lleva al desarrollo de rituales y jerarquías violentas, alimentadas por el miedo y la interpretación supersticiosa de los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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