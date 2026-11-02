Por: El Espectador

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La violencia marcó el reciente puente festivo en Colombia, dejando huellas dolorosas en varias regiones del país. De acuerdo con la información divulgada, en menos de 24 horas se registraron estallidos de bombas que afectaron tanto a instituciones como a comunidades enteras. La tragedia tuvo un saldo mortal: cinco personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y más de 18 personas heridas. Las consecuencias para las familias fueron devastadoras, pues muchas de ellas perdieron sus hogares a raíz de los ataques.

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Las Fuerzas Militares debieron declararse en alerta máxima, desplegando tropas en territorios como Planadas (Tolima), Balboa (Cauca) y Algeciras (Huila). Estas medidas se tomaron en respuesta a la magnitud y simultaneidad de las acciones violentas. El presidente Abelardo de la Espriella, en reacción a lo sucedido, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó su rechazo y condena contundente frente a los atentados perpetrados durante el fin de semana.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que ya había emitido alertas tempranas, advirtiendo la posibilidad de una escalada violenta protagonizada por grupos criminales. Estas advertencias evidencian que el riesgo para la población era conocido y había sido comunicado previamente a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en la noche del domingo, 1 de noviembre, cuando los habitantes del barrio Aeropuerto, ubicado en el municipio de Planadas, al sur de Tolima, se encontraban descansando y fueron sorprendidos por una explosión que paralizó a toda la comunidad. La detonación de una volqueta cargada con explosivos, según reportaron las autoridades, estaba dirigida contra una base militar. No obstante, el ataque afectó de manera directa al hospital y a las viviendas de los vecinos, esparciendo fragmentos sobre las casas y dejando un panorama desgarrador.

En el desconcierto y el miedo, quienes resultaron ilesos intentaron auxiliar a los heridos, sacándolos de los escombros y proporcionando apoyo con los recursos disponibles. Así, la noche dejó en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad y la crudeza de la situación de seguridad en la región, mientras las familias intentaban sobreponerse al impacto emocional y material del atentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias dejó la explosión en Planadas, Tolima?

De acuerdo con los hechos reportados, la explosión en el barrio Aeropuerto de Planadas ocasionó la muerte de varias personas, incluidos una bebé, y dejó a más de 18 personas heridas. Además, familias completas perdieron sus viviendas, el hospital local sufrió daños y la comunidad quedó profundamente afectada tras el ataque.

¿Quiénes advirtieron sobre el riesgo de nuevos ataques en estas zonas?

Según la información disponible, la Defensoría del Pueblo ya había alertado con anticipación sobre el riesgo de ataques en las zonas afectadas, emitiendo alertas tempranas que ponían de manifiesto la amenaza latente de acciones violentas por parte de grupos criminales en regiones como Planadas, Balboa y Algeciras.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.