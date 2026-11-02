Por: El Espectador

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El impacto de la variabilidad climática en Bogotá es una preocupación que sigue vigente y cuya gestión, aunque planificada, aún no se traduce completamente en hechos. Así lo reveló un análisis reciente del Concejo de Bogotá sobre la implementación del Acuerdo 790 de 2020. Este acuerdo estableció directrices para enfrentar el cambio climático a través de acciones de mitigación, adaptación y desarrollo de la resiliencia. Sin embargo, según se evidenció en la revisión de esta normativa, muchas de las acciones propuestas siguen siendo solo documentos, sin concreción en la realidad cotidiana de la ciudad.

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Entre los principales retos identificados están la alta exposición de los barrios ubicados en zonas de ladera, el manejo aún crítico de residuos en el relleno sanitario Doña Juana, amenazas a la seguridad hídrica, el lento avance hacia la transición energética y la protección efectiva de los ecosistemas urbanos. La existencia de estos pendientes ha puesto el tema en el centro del debate público, principalmente porque a pesar del tiempo invertido en planes y propuestas, aún falta mucho camino por recorrer, de acuerdo con los hallazgos del Concejo.

El riesgo derivado de los problemas ambientales y sociales de Bogotá no afecta a toda la ciudad de igual forma. Según información recopilada, la amenaza es mayor en ciertas zonas. Por ejemplo, en Usme, el 65 % de las manzanas están localizadas en depósitos de ladera que presentan inestabilidad; en Ciudad Bolívar, este porcentaje alcanza al 61 % de las manzanas. Además, se identificaron más de 3.000 manzanas clasificadas en estrato 1 que se ubican en áreas de alta pendiente. Ante esta situación, la concejal Donka Atanassova, integrante del movimiento Pacto Histórico, señaló la falta de una suficiente identificación georreferenciada de viviendas informales sin refuerzo estructural. Atanassova insistió en que los programas de mejoramiento de vivienda y entorno deberían concentrarse en los sectores más vulnerables, para lograr así un impacto real en quienes más lo necesitan.

En cuanto al relleno sanitario Doña Juana, la situación demuestra que el manejo de los residuos sólidos en Bogotá sigue siendo un tema sin resolver por completo, lo que contribuye a la complejidad tanto ambiental como social que enfrenta la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal problema ambiental identificado en las zonas de ladera de Bogotá?

El principal problema ambiental en las zonas de ladera de Bogotá es la vulnerabilidad de los barrios que se encuentran en depósitos de ladera inestables, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos y afecta especialmente a sectores de estrato 1 en localidades como Usme y Ciudad Bolívar, según los datos presentados por el Concejo.

¿Qué se ha mencionado sobre la gestión de residuos en el relleno Doña Juana de Bogotá?

De acuerdo con la revisión realizada por el Concejo de Bogotá, el manejo de residuos en el relleno Doña Juana sigue siendo crítico, lo que resalta la necesidad de acciones concretas para mejorar la gestión de los desechos urbanos y mitigar los riesgos sociales y ambientales asociados a este sitio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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