Por: Portal Bogotá

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Importantes operativos de Inspección, Vigilancia y Control se han llevado a cabo recientemente en varias localidades de Bogotá, con un fuerte énfasis en la protección de la comunidad y el cumplimiento de la normativa en establecimientos que venden y permiten el consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía Local de Kennedy, estas acciones se desarrollaron en coordinación con la Policía de Bogotá y diversas entidades distritales, con el propósito de prevenir riesgos para la convivencia y la integridad de las personas que frecuentan estos sitios.

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Durante dos extensas jornadas en sectores de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Patio Bonito y Américas, más específicamente en los barrios Dindalito, Ciudad de Cali y Provivienda Oriental, se intervinieron un total de 15 establecimientos nocturnos. Como parte del balance, seis negocios fueron sellados por incumplir las normas, además se incautó un arma traumática, dos armas blancas y se desnaturalizaron 100 botellas de licor adulterado. Llama la atención que en medio de estos controles se encontraron siete menores de edad en el interior de establecimientos de rumba, lo que reflejó el riesgo que enfrentan los jóvenes en estos ambientes y la importancia de reforzar los controles para protegerlos.

Al respecto, Mauricio Buitrago, vocero de la Alcaldía Local de Kennedy, enfatizó que "la seguridad y la protección de nuestros ciudadanos no son negociables". De acuerdo con sus palabras, los comerciantes deben cumplir las normas para que su actividad no ponga en peligro a la comunidad. Reafirmó el compromiso institucional de trabajar junto a la Policía y otras entidades para detectar irregularidades y evitar la normalización de situaciones como el funcionamiento de los llamados ‘sindicatos’, el comercio de licor adulterado y la permanencia de menores en espacios prohibidos.

En la estrategia participaron también la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), instituciones que respaldaron las medidas correctivas y preventivas. En este contexto, se impuso una sanción a un ciudadano que realizó necesidades fisiológicas en el espacio público, hecho contrario a la convivencia y las normas establecidas en la ciudad.

Estas jornadas de control se complementaron con el despliegue de más de 200 uniformados de la Policía de Bogotá, que contribuyeron al cierre de seis establecimientos que operaban bajo la fachada de sindicatos. En estos lugares se halló a 24 menores de edad y se capturó a dos personas por posesión de sustancias alucinógenas, con lo que se fortalecen los esfuerzos para salvaguardar la tranquilidad y el bienestar en Kennedy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza la Alcaldía Local de Kennedy para controlar el expendio ilegal de licor en Bogotá?

Según lo señalado por la Alcaldía Local de Kennedy, las acciones de control incluyen la inspección, vigilancia e intervención de establecimientos que expenden y consumen licor con el apoyo de la Policía de Bogotá y entidades distritales. Durante operativos recientes se desnaturalizaron 100 botellas de licor adulterado y se cerraron establecimientos que incumplían normas, lo cual contribuye a frenar la venta ilegal y la presencia de menores en ambientes de riesgo.

¿Qué consecuencias enfrentan los establecimientos de rumba que permiten el ingreso de menores de edad en Kennedy?

De acuerdo con los resultados de las recientes jornadas lideradas por la Alcaldía y la Policía de Bogotá, los establecimientos de rumba en Kennedy que permiten el ingreso de menores pueden enfrentar el cierre y sanciones administrativas. En los operativos mencionados se hallaron varios menores en estos lugares, lo que llevó a la imposición de medidas correctivas y la intervención de las autoridades competentes para proteger la integridad de los jóvenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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