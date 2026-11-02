Por: Portal Bogotá

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En medio de las acciones de prevención y control adelantas por las autoridades, la Policía de Bogotá sumó un nuevo golpe contra el delito en la localidad de Santa Fe. De acuerdo con la información divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá y replicada en su red social X, un hombre de 20 años fue capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. La situación se presentó cuando uniformados de la Reacción Bancaria patrullaban el sector de la carrera 12 con calle 13 y detectaron la actitud sospechosa de un ciudadano, quien al notar la presencia policial intentó evadirlos y cambió de rumbo. Ante esta conducta, los uniformados procedieron a realizar un registro a personas.

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Durante este procedimiento, los policías encontraron una granada de fragmentación camuflada entre las prendas de vestir del individuo, lo que derivó en la captura inmediata del sujeto y la incautación del artefacto explosivo. Posteriormente, tanto el capturado como la granada quedaron a disposición de la autoridad competente para el inicio de los procesos judiciales correspondientes. Resalta el hecho de que el detenido registra antecedentes por violencia intrafamiliar y por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Esta acción policial hace parte de un contexto más amplio de vigilancia en Bogotá, en el que las autoridades no solamente refuerzan la seguridad mediante controles y patrullajes en sectores identificados como críticos, sino también a través del cierre de establecimientos vinculados a irregularidades, como ha sucedido en zonas de Kennedy y Chapinero, según la información publicada en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá. De igual manera, la administración invita a la ciudadanía a reportar cualquier acto delictivo o que altere la convivencia a la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué permite saber la captura realizada por la Policía de Bogotá en Santa Fe?

La captura de un hombre armado con una granada de fragmentación evidencia la capacidad de reacción de la Policía en actividades rutinarias de patrullaje, y muestra la importancia del registro a personas ante actitudes sospechosas. Además, el caso refleja cómo individuos con antecedentes pueden volver a estar involucrados en delitos graves, por lo que el seguimiento judicial y policial resulta fundamental para la seguridad, según datos de la Policía de Bogotá.

¿Por qué es importante denunciar hechos delictivos a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

Denunciar a la Línea de Emergencias 123 facilita el acceso de las autoridades a información inmediata y verificable sobre hechos delictivos o que atenten contra la convivencia. Esto permite iniciar investigaciones y sanciones, así como consolidar una estrategia integral de seguridad en la ciudad, lo cual es destacado permanentemente por la Policía y las instituciones locales en sus comunicaciones oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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