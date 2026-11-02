Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá intensificó la lucha contra el crimen durante octubre, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información divulgada por la Secretaría Distrital de Seguridad, uno de los operativos centrales, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán, condujo a la captura de 172 personas y la desarticulación de 10 bandas delincuenciales, resultados obtenidos después de intervenciones en ocho localidades capitalinas.

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Estas medidas estuvieron acompañadas de acciones precisas ante delitos recurrentes como el hurto de celulares. En la calle 13, más de 80 integrantes de la administración distrital, la Policía de Bogotá, Migración Colombia y la Décima Tercera Brigada del Ejército desarrollaron registros a establecimientos, donde fueron incautados dispositivos móviles y varias personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP), según la Secretaría de Seguridad.

Otra intervención relevante ocurrió en el sector de Bellavista, donde las autoridades recuperaron 3.800 metros cuadrados de espacio público tras verificaciones migratorias, inspección de seis establecimientos y autenticación de sistemas de identificación de más de 260 vehículos. Como resultado, se capturó a una persona por falsedad marcaria, se suspendieron cinco comercios y se recogieron 20 metros cúbicos de residuos voluminosos. Además, dos ciudadanos extranjeros quedaron en proceso de expulsión por encontrarse en situación irregular.

En la localidad de Suba, el operativo denominado ‘Casa del Terror’ permitió rescatar a 13 menores en condiciones de vulnerabilidad y decomisar 30 dosis de estupefacientes, junto con armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados. Existió un capturado relacionado con estos hallazgos, según la información oficial.

San Bernardo vivió una mega intervención en la que, tras acciones lideradas por el Presidente y el Alcalde, se desmontaron 42 cambuches y se retiraron 30 toneladas de residuos sólidos, en un intento por devolver el espacio público y mejorar la calidad de vida en el sector.

La ofensiva también se extendió al Mirador La Paz y la carrera Séptima, donde se retiraron cambuches, toneladas de desechos y se incautaron armas blancas. Militares de la Guardia Presidencial y Gestores del Orden acompañaron estas tareas para garantizar una presencia sostenida.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, estas acciones combinan investigación penal, controles a establecimientos, verificación de vehículos y la recuperación de entornos ocupados ilícitamente, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. El llamado permanece para que los habitantes denuncien cualquier situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales resultados de los operativos de seguridad en Bogotá durante octubre de 2026?

En octubre de 2026 se logró la captura de 172 personas y la desarticulación de 10 bandas delincuenciales, destacan también el rescate de 13 menores de edad y la recuperación de miles de metros cuadrados de espacio público, en operaciones desplegadas en distintas localidades de la ciudad.

¿Qué es el Centro de Traslado por Protección (CTP) y para qué sirve en los operativos de seguridad en Bogotá?

El Centro de Traslado por Protección (CTP) es un lugar adonde las autoridades trasladan a personas que requieren protección o que, durante operativos, deben ser detenidas temporalmente mientras se define su situación, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de la ley.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.