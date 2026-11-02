Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá vive actualmente un momento de transformación, según destaca información de la alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB). La Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto emblemático para la capital, ha capturado la atención de los ciudadanos y hasta ha llegado al universo de ‘Grand Theft Auto’ (GTA), gracias a videos compartidos en la cuenta de Instagram cjhumanogta. Estas publicaciones no solo celebran el avance de las obras, sino que también invitan a imaginar el impacto que tendrá el sistema en la cotidianidad y el comportamiento de la ciudad. “El metro no solo cambiará la forma de movernos, también la forma de comportarnos. Bogotá Modo Metro”, resalta una de las publicaciones citadas.

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De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, citado por la alcaldía de Bogotá, la Línea 1 del Metro alcanzó un avance general del 83,73% con corte al 30 de septiembre. Entre los frentes de obra que más han impulsado este progreso se destacan el viaducto, el patio taller y las estaciones ubicadas en el suroccidente, donde ya son notorios los avances en fachadas y acabados. Los reportes oficiales de la EMB indican que el patio taller de Bosa ha llegado al 95,10% de ejecución, el viaducto al 93,02% con más de 18 kilómetros construidos, las estaciones y edificios de acceso alcanzan el 49,26%, la malla vial y espacio público el 18,75% y los sistemas y equipos cuentan con un avance del 43,49%.

Las obras complementarias del proyecto, como los megapuentes vehiculares sobre la avenida Primero de Mayo con Carrera 68, el intercambiador vial de la calle 72 y el paso a desnivel sobre la avenida Caracas con calle 13, registran un avance del 99,36%, según la EMB. Todo esto se suma a la llegada de 21 modernos trenes, que ya adelantan pruebas dinámicas en el patio taller y el viaducto, acercándose a la operación comercial prevista para marzo del 2028. El material rodante ya está fabricado en un 95,96%, y se espera finalizar la flota de 30 trenes antes de que termine el año.

La transformación también abarca la cultura ciudadana, resaltada por la estrategia #BogotáModoMetro, que ha impulsado jornadas pedagógicas, visitas comunitarias y actividades artísticas para fomentar la apropiación del sistema. Por otro lado, la estrategia Metro te acompaña ha acercado la oferta institucional del Distrito a los entornos del proyecto con más de 3.100 actividades hasta septiembre de 2026. Finalmente, la EMB subraya la importancia de la planeación urbana con la estrategia Ondas Metropolitanas, enfocada en trasformar barrios a lo largo de la línea para beneficiar a la comunidad con desarrollos urbanísticos, parques y servicios. El futuro de la movilidad en Bogotá también contempla la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100 y el desarrollo de las líneas 2, 3 y 4, consolidando un sistema de transporte sostenible para la ciudad.

¿Cuánto ha avanzado la Línea 1 del Metro de Bogotá y cuál es su impacto en la ciudad?

Según cifras de la Empresa Metro de Bogotá y la alcaldía de la ciudad, la Línea 1 del Metro ha avanzado un 83,73% y representa un cambio significativo en la movilidad de Bogotá, integrando obras de infraestructura, nuevos trenes y estrategias de cultura ciudadana que buscan transformar tanto el desplazamiento como el comportamiento social.

¿Qué es la estrategia #BogotáModoMetro y cómo contribuye al proyecto del Metro de Bogotá?

#BogotáModoMetro es una estrategia liderada por la Empresa Metro de Bogotá para promover la cultura ciudadana alrededor del nuevo sistema, a través de jornadas pedagógicas, talleres, arte urbano y actividades masivas. Esta iniciativa fortalece la apropiación y el sentido colectivo del metro, beneficiando la convivencia y el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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