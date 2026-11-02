Por: Portal Bogotá

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El Festival Carranguero de Bogotá se presenta como una nueva apuesta cultural para resaltar la riqueza de la música campesina y las tradiciones del altiplano cundiboyacense. De acuerdo con información publicada en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el evento se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre de 2026 en el teatro al aire libre La Media Torta, desde el mediodía. Con entrada gratuita para mayores de 14 años, este encuentro busca consolidarse como una celebración abierta para que la ciudadanía pueda acercarse y disfrutar de los sonidos rurales que han marcado la identidad cultural del país.

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La programación del festival reunirá a siete agrupaciones musicales, entre las que se encuentran Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas. Todas estas agrupaciones representan formas diversas de la música campesina colombiana, alternando propuestas que mantienen el carácter tradicional de la carranga y otras que apuestan por reinterpretar su legado a través de nuevas sonoridades. Según la fuente oficial, la selección de los artistas responde a la intención de mostrar la variedad y vigencia del género en la escena actual, además de rendir homenaje al patrimonio musical de los campos colombianos.

El festival no solo será un espectáculo de música en vivo; también pretende reforzar el sentido de comunidad y pertenencia a través de la cultura y el arte. Desde los cantos que evocan las labores cotidianas del campo hasta composiciones que dialogan con la vida urbana contemporánea, el evento sirve como un espacio de encuentro entre generaciones y perspectivas distintas. En ese sentido, “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” destaca la importancia de crear escenarios donde la ciudadanía puede reconocer expresiones artísticas que forman parte de su propio legado.

La Media Torta, ubicada en la calle 18 No. 1-05 Este, es el escenario escogido para esta jornada, reafirmando su papel como punto de reunión para los amantes de la música y la cultura en Bogotá. El evento invita a asistir acompañado de familiares y amigos, recalcando que no es pet friendly. Así, se prioriza el enfoque en el público humano y en la comodidad de todos los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Festival Carranguero de Bogotá 2026?

El Festival Carranguero de Bogotá 2026 se lleva a cabo el domingo 8 de noviembre en el teatro al aire libre La Media Torta, ubicado en la calle 18 No. 1-05 Este, desde las 12:00 del mediodía, según información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

¿Cuáles son las agrupaciones que participan en el Festival Carranguero de Bogotá?

Siete agrupaciones participan en esta edición: Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camándulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas, todas representantes de la música campesina y las nuevas sonoridades del género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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