Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En 2019, el filósofo Michel Onfray presentó La teoría de la dictadura, una obra en la que analiza meticulosamente las novelas 1984 y La rebelión de la granja, ambas escritas por George Orwell. Onfray resalta cómo estos relatos distópicos anticipan tendencias contemporáneas, en especial el surgimiento de sistemas autocráticos y la manipulación de la historia oficial. Según expone, estos mecanismos no solo ocurren en la ficción sino que se reeditan en la vida real, sobre todo a partir de decisiones políticas como las impulsadas por el Tratado de Maastricht, que resultó en la fundación de la Unión Europea. En este contexto, sostiene que la unificación promovida por la Unión Europea llevó a los Estados miembros a renunciar a sus diferencias históricas y sociales, diluyendo así su individualidad y fomentando una homogeneización política y cultural.

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Partiendo de este análisis, el texto sugiere una comparación entre este fenómeno europeo y las estrategias de imagen adoptadas por el presidente Abelardo de la Espriella. En sus videos y presentaciones públicas, De la Espriella hace uso de una construcción visual cuidadosamente planeada, donde se muestra como único titular del poder moral y político, alineando a la sociedad bajo el símbolo de la “Patria Milagro” y relegando a los disidentes o críticos al terreno del enemigo. De acuerdo con la información publicada en El Espectador, esta narrativa visual tiene tres intenciones fundamentales. La primera es establecer una división tajante entre quienes apoyan al presidente, presentados como “buenos”, y quienes se le oponen, catalogados como “malos” o amenazas para la nación.

La segunda intención radica en la pretensión de unificar a la población bajo un discurso único. Los discursos y acciones del presidente presentan una versión oficial de la realidad, que se difunde y refuerza mediante la imagen, la escenografía y el lenguaje. Por ejemplo, órdenes como “¡Bombardeen un cambuche!” o “¡Desplomen un edificio!” subrayan su autoridad, mientras entidades culturales como el Museo Nacional o la Biblioteca Nacional son integradas a un relato histórico único, perdiendo su autonomía.

Finalmente, la tercera intención que se destaca en este enfoque es la consolidación de una realidad exclusiva, definida por el propio presidente. A través de actos performativos y declaraciones ante los medios, De la Espriella asume roles que trascienden su función ejecutiva, como cuando condena públicamente a personas antes de que se cumpla el debido proceso judicial. Esta exposición pública va acompañada de una teatralidad que, aunque inicialmente impactante, con el tiempo puede minar su credibilidad y aumentar la desconfianza en su figura, un destino común en los regímenes autocráticos según las reflexiones de Onfray y las analogías que plantea La rebelión de la granja.

¿Cómo utiliza Abelardo de la Espriella la imagen y el discurso para consolidar su poder?

De acuerdo con el análisis de El Espectador, el presidente De la Espriella emplea videos y puestas en escena donde combina símbolos religiosos, frases impactantes y un marcado autoritarismo visual para definir una única versión de la realidad. Este uso estratégico de la imagen busca posicionarlo como líder indiscutible y marginar toda oposición como enemiga de la “Patria Milagro”.

¿Qué significa autocracia y cómo se relaciona con la narrativa de Abelardo de la Espriella?

Una autocracia es un sistema político en el que el poder se concentra en una sola persona o un pequeño grupo con escaso control institucional. Según lo presentado en el texto, las acciones y discursos de De la Espriella tienden a consolidar una autocracia al eliminar la pluralidad de voces y reforzar el control estatal sobre la verdad y la historia oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.