Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella fijó la dirección de su gobierno respecto al Acuerdo de Paz de 2016 al respaldar públicamente el argumento expuesto por Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De la Espriella celebró en sus redes sociales la decisión del Consejo de Seguridad, que respaldó de manera unánime la solicitud de Colombia de modificar el mandato de la Misión de Verificación, retirando la reforma rural integral de sus competencias. De acuerdo con lo informado, una ponencia liderada por Reino Unido recogió la petición presentada por el canciller Omar Bula, logrando la aprobación de los 15 miembros, incluso cuando países como China, Rusia, Liberia y Dinamarca expresaron cuestionamientos.

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El presidente enfatizó que la ONU centrará su trabajo de verificación exclusivamente en el cumplimiento de la reincorporación de excombatientes y la garantía de seguridad, dejando el seguimiento de la reforma rural integral en manos de las instituciones internas de Colombia. De acuerdo con sus palabras, esta medida refuerza la soberanía del país y su autonomía para implementar lo pactado en el Acuerdo de Paz según los lineamientos constitucionales y legales. Aprovechó para agradecer el respaldo recibido y destacar el papel del embajador Mauricio Gaona, pese a las críticas que se levantaron en distintos sectores políticos tras su intervención.

Durante su participación en el Consejo, Gaona afirmó que el Acuerdo de Paz de 2016 "no es un modelo para el mundo", argumentando que las víctimas de asesinatos, secuestros y extorsiones posteriores a la firma del texto lo perciben de otra manera. Este pronunciamiento generó inconformidad entre figuras como Humberto de la Calle, uno de los principales negociadores del Acuerdo, quien señaló que, aunque es válido examinar errores, declarar ante la comunidad internacional que el acuerdo no es ejemplo para el mundo equivale a un acto de "autoflagelación inaceptable".

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y principal artífice del Acuerdo, también rechazó la postura del actual gobierno. Santos suscribió un editorial publicado por El Espectador, en el que se expresa que negar el valor del Acuerdo es desconocer tanto el contexto colombiano como los procesos de paz internacionales, así como los avances logrados. Gaona, consultado por El Espectador, afirmó que sus palabras han sido "tergiversadas", pero mantuvo la línea crítica defendida ante la ONU.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno de Abelardo de la Espriella buscó modificar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en relación con el Acuerdo de Paz?

El gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó que la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas se concentre en supervisar únicamente la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad, dejando fuera la verificación sobre la reforma rural integral. Según lo expresado por el presidente, esto obedece a la intención de fortalecer la soberanía de Colombia y dar control total a las instituciones nacionales sobre los compromisos de reforma rural acordados en 2016.

¿Cuál fue la reacción de los negociadores y promotores originales del Acuerdo de Paz frente a la postura del actual gobierno colombiano?

Figuras como Humberto de la Calle y el expresidente Juan Manuel Santos, ambos protagonistas clave en la negociación y firma del Acuerdo de Paz de 2016, criticaron abiertamente la postura adoptada por el gobierno actual ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Señalaron que minimizar el valor del acuerdo ante instancias internacionales es inapropiado e ignora los avances logrados y el reconocimiento global alcanzado gracias al proceso de paz colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.