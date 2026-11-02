La tragedia de una joven madre de 19 años en Planadas, Tolima, tiene una doble pérdida detrás: en el atentado con explosivos que sacudió al municipio también murió su compañero sentimental. Así lo reveló la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz Vargas, en una entrevista con Semana, en la que contó que estuvo con la mujer y conoció de cerca el drama que enfrenta tras perder a su bebé de apenas dos meses y a su pareja.

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La mandataria calificó lo ocurrido como algo desgarrador y cuestionó que un ataque de esta naturaleza termine con la vida de una criatura que apenas comenzaba a vivir. Según explicó a Semana, la administración departamental dispuso acompañamiento institucional para atender a la madre y a las demás familias afectadas por la explosión.

El atentado ocurrió el domingo hacia las 9:45 de la noche y dejó un balance de cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, y 18 heridas. En diálogo con Semana, la gobernadora informó que, además de las víctimas, 177 viviendas sufrieron afectaciones por la explosión.

La mandataria visitó Planadas al mediodía del día siguiente, acompañada por comandantes de la Fuerza Pública del Tolima. Durante el recorrido conoció los daños en las viviendas y las consecuencias que dejó el ataque sobre la infraestructura del municipio. Matiz calificó el hecho como un atentado terrorista y aseguró que no hay justificación para atacar de esa manera a la población civil.

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Sobre los posibles responsables, la gobernadora señaló que, de acuerdo con información de inteligencia y lo analizado en un Consejo de Seguridad, detrás del ataque estarían los frentes Ismael Ruiz y Gerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, que habrían actuado conjuntamente, según contó a Semana.

Frente a las versiones sobre el uso de drones, Matiz aclaró que la información confirmada apunta a que la explosión fue provocada por una volqueta cargada con cilindros. También advirtió sobre el peligro que representa el uso de explosivos de gran capacidad en zonas habitadas.

Otro de los puntos que preocupa a las autoridades es la afectación al hospital de Planadas. La gobernadora explicó a Semana que el centro médico funcionaba en una sede alterna, mientras se construye el nuevo hospital del municipio. Esa infraestructura recibió el impacto de los explosivos y quedó prácticamente destruida, lo que comprometió seriamente la capacidad de atención en salud para los habitantes.

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