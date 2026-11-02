Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después del ataque con explosivos que causó conmoción en Planadas y derivó en la muerte de cuatro personas y dejó 17 heridas, la administración municipal tomó decisiones urgentes para preservar la seguridad de sus habitantes. Según lo informado en el Decreto 095 del 1 de noviembre de 2026, la Alcaldía de Planadas implementó un toque de queda que se extiende durante 24 horas, como respuesta directa a los sucesos violentos registrados. El inicio de esta medida fue establecido para las 10:00 de la noche del domingo 1 de noviembre y se mantendrá vigente hasta las 10:00 de la noche del lunes 2 de noviembre, con el fin de restringir la movilidad y evitar nuevos riesgos para la población.

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Durante la vigencia del toque de queda, ningún habitante está autorizado a desplazarse por las calles ni permanecer en espacios públicos. Adicionalmente, el decreto prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes, buscando reducir situaciones que puedan dificultar el control del orden público. De acuerdo con la información emanada por las autoridades locales, solo ciertos grupos tienen permiso para movilizarse: personal médico, cuerpos de socorro, integrantes de la fuerza pública, servidores oficiales y personas encargadas de atender situaciones calificadas como urgentes pueden actuar en esta coyuntura. Estas excepciones están claramente contempladas en el texto del decreto y buscan mantener activos los servicios fundamentales durante la emergencia.

La Secretaría de Gobierno junto con la Policía serán responsables de coordinar los operativos y controles que garanticen el estricto cumplimiento de la medida, reforzando así la seguridad en el municipio hasta que la situación vuelva a la normalidad. De acuerdo con las autoridades, la decisión se produjo tras la explosión de una volqueta cargada con explosivos en las inmediaciones de la base militar de Planadas. Este acto violento, cuya onda expansiva alcanzó instituciones como el Hospital Centro y el CAI del municipio, generó daños materiales y conmoción en la comunidad.

El reporte preliminar presentado por la Alcaldía indicó una pérdida humana significativa, incluyendo la muerte de un bebé de dos meses, e informó sobre 17 personas heridas por el ataque. Por esta razón, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para que respete estrictamente las restricciones y consulte únicamente los canales oficiales como fuente de información para cualquier novedad o actualización respecto a la emergencia y las medidas implementadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dura el toque de queda ordenado en Planadas tras la explosión?

De acuerdo con el Decreto 095 del 1 de noviembre de 2026, el toque de queda en Planadas inició a las 10:00 de la noche del domingo 1 de noviembre y tiene una duración de 24 horas, extendiéndose hasta las 10:00 de la noche del lunes 2 de noviembre para restringir la movilidad y proteger a la población luego del ataque con explosivos.

¿Quiénes pueden transitar durante el toque de queda en Planadas según el decreto expedido?

Según lo consignado en el decreto expedido por la Alcaldía de Planadas, únicamente el personal médico, los cuerpos de socorro, integrantes de la fuerza pública, servidores oficiales y las personas que deban atender situaciones de urgencia están autorizados para movilizarse durante la vigencia del toque de queda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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