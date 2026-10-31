Por: El Espectador

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Para un líder de una organización campesina en Sumapaz, quien decidió no revelar su identidad, el anuncio de aumentar la presencia militar en la región plantea una inquietud de fondo: ¿cuál es la amenaza concreta que busca atender esta decisión y por qué se argumenta la necesidad de un mayor despliegue en un territorio donde, según su percepción, el Ejército ya se encuentra de forma permanente? El interrogante surge, no como una oposición directa a la Fuerza Pública, sino como resultado de la memoria histórica en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, las operaciones militares han estado muchas veces acompañadas de señalamientos injustificados contra habitantes, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados e incluso asesinatos presentados de forma oficial como bajas en combate.

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Este contexto lleva a que, desde las organizaciones campesinas, la discusión sobre seguridad se exija analizarse en conjunto con las garantías para la población y las experiencias previas vividas en el territorio. El líder campesino entrevistado considera fundamental que las propuestas para reforzar la presencia militar no desconozcan esa historia. Para quienes habitan Sumapaz, una presencia permanente de la Fuerza Pública ya hace parte del día a día. En la región funciona el Batallón de Alta Montaña y existen tanto bases militares como puestos de control activos.

El dirigente señala que el nivel de vigilancia actual es alto y que la comunidad percibe que la región se encuentra monitoreada de manera suficiente. De hecho, recuerda que hasta hace unas tres semanas existía un punto de control donde, de manera habitual, se revisaban documentos y se preguntaba por los desplazamientos de los pobladores. La desaparición reciente de ese mecanismo alimenta la ausencia de explicaciones oficiales sobre por qué se considera necesario intensificar el despliegue militar. De acuerdo con el testimonio recogido, en la comunidad hay incertidumbre acerca de la información de seguridad que está sustentando esta propuesta de refuerzo. Para las organizaciones, este tema permanece abierto y la expectativa principal sigue siendo la de conocer, con detalle y fundamento, qué justificación existe detrás de la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay preocupación por el aumento del Ejército en Sumapaz?

La preocupación en Sumapaz surge porque, según el testimonio de un líder campesino recogido en el texto, el territorio ya cuenta con una presencia militar permanente, incluyendo el Batallón de Alta Montaña y varios puestos de control. Para la comunidad, el temor se relaciona con episodios pasados documentados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que relatan señalamientos injustificados, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos y asesinatos presentados como bajas en combate, lo cual hace que cualquier refuerzo de la presencia militar provoque interrogantes sobre las motivaciones concretas y las garantías para quienes habitan la zona.

¿Cuál es el papel de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en la seguridad de Sumapaz?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha sido citada en el texto como una fuente clave para evidenciar que, en el pasado, las operaciones militares en Sumapaz han estado marcadas por situaciones controvertidas que afectan a la población civil. Su trabajo consiste en recoger testimonios y documentar hechos que ayudan a contextualizar por qué la comunidad campesina insiste en que la seguridad no puede analizarse desconectada del respeto a los derechos y de la historia vivida en el territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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