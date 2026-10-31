Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo hecho violento sacudió al departamento del Cauca en Colombia este sábado 31 de octubre, luego de que una motobomba explotara en el peaje El Mango, en el sector La Depresión del municipio de La Sierra. De acuerdo con la información entregada por las fuentes consultadas, la emergencia fue reportada hacia las 6:00 de la mañana, momento en el que se conoció que los explosivos habían sido dejados en las instalaciones de este punto de peaje. Si bien la información preliminar apunta a que los artefactos explosivos fueron transportados en una motocicleta, las circunstancias exactas sobre cómo se ejecutó el ataque todavía están bajo verificación por parte de las autoridades.

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La detonación de la motobomba generó el cierre total de la vía Panamericana, una de las rutas nacionales más importantes en el suroccidente del país, pues conecta varios departamentos y es clave para la movilidad y el comercio. Ante la gravedad del hecho, las autoridades recomendaron a los conductores abstenerse de acercarse a la zona y acatar las recomendaciones de los equipos encargados de atender la emergencia. Al lugar acudieron miembros del Ejército Nacional y del cuerpo de Bomberos con el objetivo de asegurar el área, hacer las revisiones correspondientes y evitar nuevos riesgos para los ciudadanos.

Según los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas como consecuencia directa de la explosión. Sin embargo, el ataque eleva la preocupación por la seguridad en la región, ya que este hecho se suma a otro atentado que ocurrió también en octubre en el mismo corredor vial del Cauca. La reiteración de estos episodios genera inquietud en las comunidades locales y en quienes transitan frecuentemente por este importante paso vial.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando el verdadero alcance de los daños en el peaje El Mango y trabajan para restablecer las condiciones de movilidad. Además, se encuentran adelantando investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de la detonación y así avanzar en la identificación de los factores que motivaron este nuevo atentado en la zona, según los datos reportados en el cubrimiento periodístico.

¿Qué ocurrió en el peaje El Mango de la vía Panamericana en Cauca?

En la mañana del sábado 31 de octubre, una motobomba explotó en el peaje El Mango, en el municipio de La Sierra, Cauca, según la información de fuentes locales. Esto llevó al cierre total de la vía Panamericana y movilizó a las autoridades para atender la emergencia, aunque el reporte inicial no mencionó personas heridas.

¿Quiénes serían los responsables del atentado con motobomba en Cauca?

Al momento, las autoridades están investigando quiénes estarían detrás de la detonación de la motobomba en el peaje El Mango, pero aún no se han divulgado detalles específicos, de acuerdo con el reporte oficial. La indagación apunta a esclarecer tanto las circunstancias como los posibles móviles del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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