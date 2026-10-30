Por: El Espectador

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Cuatro años después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) iniciara investigaciones sobre posibles alianzas entre la fuerza pública y grupos paramilitares en Medellín y Antioquia, la Sala de Reconocimiento de Verdad de este tribunal transicional citó a 12 exintegrantes de la fuerza pública para que respondan por su responsabilidad en crímenes presuntamente cometidos durante operativos militares como la Operación Orión, ejecutada en octubre de 2002, y por desapariciones forzadas de civiles en lugares como La Escombrera. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, ocho de los citados formaron parte del Ejército y cuatro de la Policía Nacional.

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Entre quienes deberán comparecer se encuentra el general (r) Mario Montoya Uribe, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, liderando la Operación Orión. Según datos de la Corporación Jurídica Libertad citados en el informe, esta operación resultó en 576 detenciones arbitrarias, seis personas desaparecidas y 10 asesinadas que fueron catalogadas como supuestos terroristas. Esta imputación se enmarca en el subcaso Antioquia del caso 08 de la JEP, cuyo objetivo es investigar crímenes perpetrados por agentes estatales en concierto con grupos paramilitares, especialmente en la Comuna 13 y zonas circundantes de Medellín.

La JEP identificó la existencia de un "patrón macrocriminal" caracterizado por la omisión de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que derivó en ataques a civiles bajo una política contrainsurgente. De acuerdo con el tribunal, la estigmatización de la población civil como supuestos colaboradores de grupos como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Capítulos Armados del Pueblo (CAP), llevó a la persecución, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamiento de líderes sociales, mujeres y jóvenes.

Las alianzas documentadas incluyeron a la Cuarta Brigada, sus unidades tácticas y cuerpos policiales como la Región de Inteligencia Militar número 6, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT), trabajando de manera coordinada con estructuras paramilitares, especialmente el Bloque Cacique Nutibara. El objetivo, sostiene la JEP, era posibilitar el control y consolidación de estos grupos ilegales en la Comuna 13.

Entre los responsables por mando destacan, además de Montoya Uribe, otros oficiales en retiro como Jairo Bocanegra de la Torre, José Leonardo Gallego Castrillón y Álvaro Botero Mejía. Otros exmilitares y ex policías fueron señalados como coautores en la planeación, ejecución y encubrimiento de estos delitos. Por otro lado, la JEP también compulsó copias para investigar al exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, respecto a posibles responsabilidades en operaciones como Mariscal y Orión, así como en hechos relacionados con el manejo de los cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

La Sala de Reconocimiento de Verdad reportó un total de 951 hechos criminales, con 891 víctimas, entre ellas 87 desaparecidas y 80 asesinadas. Las fosas de La Escombrera y la Arenera fueron identificadas como lugares de ocultamiento clandestino de cuerpos entre 2001 y 2003, mecanismo que la JEP consideró parte de la estrategia para sembrar terror y controlar la población de la Comuna 13.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué responsabilidades se encontraron en la Operación Orión en Medellín?

De acuerdo con la JEP y fuentes como El Espectador, la Operación Orión en Medellín derivó en la imputación de responsabilidad a 12 exintegrantes de la fuerza pública, quienes, según la investigación, permitieron, toleraron o no impidieron graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra la población civil durante 2002, en concertación con estructuras paramilitares.

¿Qué significa desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en Colombia?

En el contexto del conflicto armado en Colombia y de acuerdo con los hallazgos citados por la JEP, la desaparición forzada hace referencia al secuestro y ocultamiento del paradero de personas, generalmente perpetrado por agentes estatales o grupos armados, con el objetivo de infundir terror y eliminar cualquier rastro de las víctimas, como ocurrió en sitios como La Escombrera y la Arenera en la Comuna 13 de Medellín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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