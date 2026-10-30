Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El general en retiro Jhon Jairo Rojas Gómez presentó su renuncia al cargo de secretario de Gobierno de Ibagué, decisión que fue aceptada por la alcaldesa Johana Aranda el jueves 29 de octubre, según información oficial. El exfuncionario asumió este cargo en julio de 2026 y se mantuvo en la administración hasta la fecha mencionada, tiempo durante el cual diseñó y ejecutó diversas estrategias enfocadas en la seguridad y recuperación del espacio público en la ciudad.

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La renuncia de Rojas ocurre en un contexto donde las leyes exigen a los servidores públicos apartarse de sus funciones si planean postularse para cargos de elección popular en próximas elecciones regionales. Según la información destacada, este paso permite que el general en retiro dedique todo su esfuerzo a la consolidación de una propuesta política con el objetivo de llegar a la Alcaldía de Ibagué en 2027.

En relación con sus planes políticos, se conoció que el nombre de Rojas estaría entre los que buscan recibir el respaldo del movimiento Defensores de la Patria, colectividad liderada por el presidente Abelardo de la Espriella. Aunque aún no se ha formalizado una candidatura y sigue sin confirmarse el apoyo definitivo de esta agrupación política, su nombre ya figura en la baraja de posibles aspirantes para las elecciones territoriales.

Durante su periodo como secretario de Gobierno, Rojas, quien acumula una experiencia de 36 años en el Ejército Nacional, donde llegó a desempeñar cargos relevantes como comandante de la Sexta Brigada, estuvo al frente de operativos estratégicos. Entre las acciones más relevantes de su gestión están la intervención en el sector conocido como el 'Bronx', adyacente a la Plaza de la 21, un operativo encuadrado dentro de los planes de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la seguridad para los habitantes de la capital tolimense.

Con la salida de Rojas del gabinete municipal, el panorama político de Ibagué comienza a transformarse, sumando nuevos nombres con proyección en la carrera por la administración local. La expectativa se centra en cómo avanzarán los procesos internos de los partidos y movimientos, y si finalmente el exsecretario recibirá el aval definitivo para aspirar a la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Jhon Jairo Rojas Gómez a la Secretaría de Gobierno de Ibagué?

Jhon Jairo Rojas Gómez dejó la Secretaría de Gobierno de Ibagué para cumplir con los requisitos legales que establecen que los funcionarios públicos deben dejar su cargo si desean participar en elecciones populares. Su renuncia le permite concentrarse en la construcción de una propuesta política y, eventualmente, convertirse en candidato a la Alcaldía de Ibagué en los comicios territoriales de 2027, de acuerdo con información oficial mencionada en el informe.

¿Cuál fue la gestión de Jhon Jairo Rojas Gómez como secretario de Gobierno de Ibagué?

Durante su periodo al frente de la Secretaría de Gobierno, Jhon Jairo Rojas Gómez lideró varias acciones orientadas a la seguridad ciudadana y la recuperación de espacios públicos, entre las que resaltan los operativos en el sector conocido como el 'Bronx', cerca de la Plaza de la 21. Estas intervenciones formaron parte de los esfuerzos por mejorar la convivencia y el bienestar de los habitantes de la capital tolimense, según datos oficiales proporcionados.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.