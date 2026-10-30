Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ha reafirmado su enfoque en el cuidado del espacio público y la promoción de la convivencia ciudadana. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, se llevó a cabo recientemente un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), cuyo principal objetivo fue prevenir la expansión no permitida de actividades comerciales sobre vías y zonas destinadas para el uso común de la ciudadanía.

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Durante este operativo, la autoridad local adoptó medidas correctivas, entre las que destacó la suspensión temporal, por un periodo de tres días, de la actividad económica en un establecimiento comercial. Esta decisión, tomada tras verificar la falta de documentación necesaria para su funcionamiento, incluyó además la imposición de un comparendo, lo que implica una sanción por incumplimiento de las normas vigentes. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, gracias a dicha intervención, se logró recuperar 14 metros cuadrados de espacio público que hasta ese momento eran ocupados indebidamente.

Parte esencial de este procedimiento fue la labor pedagógica realizada directamente con dos comerciantes del sector, quienes recibieron información y sensibilización sobre la importancia de acatar la normativa para contribuir a una mejor convivencia y al correcto uso del espacio que pertenece a todos los habitantes de la localidad. Estas acciones no solo buscan garantizar el cumplimiento de la legalidad, sino también fomentar un diálogo abierto entre la administración y los comerciantes locales, promoviendo la lógica de corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

En palabras de la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, "el espacio público es para el disfrute y el tránsito seguro de todas las familias de Tunjuelito". Con esa visión, la administración sostiene que mantener el orden y legalidad en el desarrollo de las actividades comerciales impulsa no solo el bienestar de los ciudadanos, sino también la economía local. La alcaldía ha manifestado que continuará realizando este tipo de operativos en diferentes barrios de la localidad, confirmando así su compromiso con la protección del espacio público, el cumplimiento de las normas y la construcción de una mejor convivencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto del operativo de Inspección, Vigilancia y Control en Tunjuelito?

El operativo permitió suspender temporalmente la actividad económica de un establecimiento comercial que carecía de la documentación requerida y se impuso un comparendo. Además, la intervención facilitó la recuperación de 14 metros cuadrados de espacio público y sensibilizó directamente a dos comerciantes sobre la importancia del respeto a las normas.

¿En qué consiste el programa Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Tunjuelito?

El programa de IVC se enfoca en prevenir el uso indebido del espacio público por parte de comerciantes, garantizando así el uso adecuado y promoviendo la convivencia ciudadana. Incluye acciones como operativos de control, sanciones a quienes incumplen la normativa y actividades pedagógicas dirigidas a quienes desarrollan actividades económicas en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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