El escándalo político y judicial que rodea la presunta red de ‘sexocontratos’ y favores sexuales al interior de la administración pasada sumó un capítulo de alta tensión tras las revelaciones entregadas por la periodista D’arcy Quinn en su espacio radial de La FM. De acuerdo con la información periodística, el exsenador y exdirigente político Gustavo Bolívar se encuentra profundamente molesto luego de que su nombre saliera a relucir en medio de las indagaciones preliminares que lideran las autoridades competentes.

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Si bien Bolívar ha rechazado categóricamente los señalamientos a través de sus redes sociales y ha recordado que fue él mismo quien en el pasado denunció públicamente la existencia de redes de proxenetismo en la política y catalogó al Congreso como un “prostíbulo” —declaraciones que en su momento desataron un fuerte debate nacional—, las nuevas pistas apuntan directamente a su círculo de confianza y a la disponibilidad de bienes inmuebles.

Según detalló D’arcy Quinn, la exfuncionaria Angie Rodríguez entregará información clave ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que un apartamento ubicado en el centro de Bogotá, perteneciente a Gustavo Bolívar, habría sido facilitado en repetidas ocasiones al entonces presidente Gustavo Petro para la realización de encuentros de carácter íntimo.

“El exsenador Gustavo Bolívar está muy molesto porque su nombre salió a la luz… Angie Rodríguez dirá ante la Fiscalía que hubo un apartamento de Gustavo Bolívar que le prestaba el presidente, como suele hacerlo, le presta su casa, lo recibe en su casa porque lo quiere mucho, uno de esos apartamentos en el centro de la ciudad era usado por el expresidente Gustavo Petro para esos encuentros”, reveló la periodista en Los Secretos de D’arcy Quinn.

La divulgación de estos detalles pone bajo la lupa a otros miembros prominentes del Pacto Histórico, pues de acuerdo con las pesquisas que alimentan el expediente judicial, varios copartidarios habrían tenido conocimiento de la dinámica de los denominados ‘sexocontratos’ y de la utilización de diferentes propiedades para encubrir las presuntas irregularidades que posteriormente fueron denunciadas en ministerios y direcciones estatales.

Mientras las citaciones formales avanzan en el búnker de la Fiscalía, se espera que en las próximas horas comparezcan diversas figuras clave de la administración saliente. Entre ellas figura Laura Sarabia, quien deberá rendir testimonio ante los investigadores judiciales, aunque desde su entorno se ha sostenido reiteradamente que desconocía por completo las actuaciones de dicha red. El testimonio de Angie Rodríguez, respaldado por las evidencias documentales y digitales que su defensa aportará al despacho del ente acusador, promete redefinir el rumbo de una investigación que continúa sacudiendo los cimientos políticos del país

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.