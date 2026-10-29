La certificación que Deicy Alejandra Jiménez Ramírez presentó para acreditar su experiencia en producción audiovisual quedó en el centro de una controversia luego de que HispanTV negara haber expedido o autorizado ese documento.

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(Vea también: Deicy Jiménez dará celular con el que expondría a Petro en lío de pedir favores por contratos)

Dicha aclaración del medio internacional se conoció después de que El Tiempo revelara que el certificado hacía parte de los soportes entregados por la joven para acceder a contratos en entidades públicas.

El documento, fechado el 15 de junio de 2021, incluye el logotipo y datos institucionales de la cadena, además de una firma atribuida a una responsable de Producción y Programación. Sin embargo, HispanTV aseguró que esa firma no es reconocida por la persona a quien se le atribuye y que tampoco existió autorización para utilizarla.

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La controversia se suma a los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones de Jiménez, de 27 años, sobre un supuesto intercambio de favores sexuales al entonces presidente Gustavo Petro a cambio de contratos estatales. La joven mencionó presuntas irregularidades en su vinculación con entidades públicas, entre ellas un contrato en la primera vicepresidencia del Senado, cuando esa dependencia estaba encabezada por María José Pizarro.

HispanTV también precisó que no tuvo una relación laboral ni contractual directa con Jiménez. Según el comunicado, ella habría prestado apoyos ocasionales a Juan Alberto Sánchez Marín, quien trabajaba como productor independiente en Colombia.

La cadena indicó que la expedición de certificados oficiales está reservada a sus autoridades competentes y debe cumplir procedimientos internos, con firmas y sellos autorizados. Por esa razón, rechazó que se utilizara su identidad institucional para respaldar un documento que, según su versión, no emitió ni avaló.

La decisión que tomó HispanTV tras la polémica

Uno de los anuncios más relevantes del pronunciamiento fue la terminación de la colaboración que mantenía con Juan Alberto Sánchez Marín. El canal explicó que tomó esa determinación después de que se conociera públicamente la controversia relacionada con el certificado.

Además, la cadena se desmarcó de las acusaciones formuladas contra Gustavo Petro y de cualquier procedimiento derivado de esas declaraciones. También advirtió que rechaza el uso no autorizado de su nombre, logotipo, documentos o firmas de sus responsables, y que se reserva el derecho de tomar medidas para proteger su identidad y reputación.

La versión del productor que entregó la certificación

Sánchez Marín había explicado a EL TIEMPO que conocía a Jiménez porque ambos son oriundos de Sevilla, Valle del Cauca. Según su relato, ella colaboró de manera ocasional e independiente en actividades de apoyo operativo y producción de campo entre agosto de 2018 y diciembre de 2020, cuando ya era mayor de edad.

Entre las labores que mencionó estaban la búsqueda de testimonios ciudadanos en la calle, apoyo logístico, atención a invitados y transporte para contenidos de programas como ‘¿Qué Opinas?’ y ‘Cámara al Hombro’.

El productor sostuvo que HispanTV no contrata directamente personal operativo local en Colombia y que su trabajo se desarrollaba como persona natural, bajo el nombre de realización DXmedio. También señaló que la colaboración de Jiménez terminó el 18 de diciembre de 2020.

De acuerdo con su explicación, en junio de 2021 expidió la certificación a petición de la joven y dejó en el documento sus datos de contacto en Colombia como productor responsable. Sánchez Marín aseguró que no tuvo conocimiento de los contratos estatales posteriores de Jiménez ni de las situaciones que ahora son objeto de discusión pública.

El contrato en el Senado y la respuesta de María José Pizarro

La certificación de HispanTV apareció entre los documentos que Jiménez aportó para respaldar su experiencia al tramitar contratos en el Ministerio del Interior y en el Senado. Uno de estos últimos correspondió a la primera vicepresidencia de esa corporación, durante el periodo en que María José Pizarro estaba al frente de esa dependencia.

Hasta ahora, Pizarro no ha aclarado públicamente si conocía a Jiménez. No obstante, rechazó los señalamientos que la relacionan con las acusaciones de la joven y defendió su trayectoria en favor de los derechos de las mujeres.

La exsenadora manifestó que nunca respaldaría una situación como la que se ha insinuado y advirtió que, si se hacen afirmaciones falsas o se vincula su nombre con actuaciones sin sustento, acudirá a la justicia.

Polémicas y logros de Petro

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