Por: El Espectador

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La Alcaldía de Kennedy atraviesa un nuevo relevo en la cabeza de su administración. Según confirmó El Espectador, Daniel Hernando Ortiz Quintero, quien actualmente es mandatario local en Usaquén, asumirá de manera encargada la dirección de ambas localidades. Ortiz Quintero es ingeniero civil y cuenta con una especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Encargos duales como este ya han ocurrido antes dentro de varias administraciones distritales, reflejando cómo, en momentos de crisis administrativa, se recurre a personal con experiencia en gestión pública para mantener la continuidad de los procesos locales.

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Este movimiento se produce después de que la Personería de Bogotá suspendiera provisionalmente y sin remuneración, por un periodo de tres meses, a Javier Prieto Tristancho, quien se desempeñaba también como alcalde encargado de Kennedy. La sanción se dio tras resultados de investigaciones de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico del órgano de control distrital, que identificaron riesgos de reincidencia en supuestas irregularidades dentro del proceso de contratación de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local.

Entre los antecedentes que motivaron la suspensión de Prieto Tristancho se destacan tres hechos específicos. El primero consiste en los cuestionamientos surgidos por la reducción de 15 a solo 3 puestos de vigilancia en el contrato CCB-759-2025, decisión tomada sin una justificación técnica clara. Además, este contrato tuvo cinco prórrogas sucesivas que extendieron el servicio hasta el 25 de septiembre de este año, periodo directamente supervisado por Prieto Tristancho en su función como ordenador del gasto. El segundo aspecto involucra presuntas deficiencias en la planeación del contrato CPS-966-2026, realizado con la empresa TOP GUARD LTDA., producto de un proceso de mínima cuantía. Finalmente, la Personería destacó que la licitación FDLK-LP-001-2026 fue declarada desierta por errores en la evaluación económica.

La designación de Prieto Tristancho como alcalde encargado databa del 11 de febrero de 2026, después de que el Consejo de Estado emitiera un fallo que terminó con la posesión de la anterior alcaldesa, Karla Marín. Consultada al respecto, la jefatura de prensa de la Alcaldía de Kennedy informó que, por ahora, no emitirán un pronunciamiento oficial. Además, se ha conocido que la Personería está revisando la situación en otras alcaldías locales, por lo que podrían presentarse más medidas similares en el corto plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue suspendido provisionalmente el alcalde encargado de Kennedy, Javier Prieto Tristancho?

La suspensión provisional de Javier Prieto Tristancho como alcalde encargado de Kennedy fue decidida por la Personería de Bogotá tras detectar, a través de su Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, presuntos riesgos de reincidencia en irregularidades contractuales. Entre las razones principales están decisiones no justificadas técnicamente en la reducción de puestos de vigilancia, reiteradas prórrogas contractuales, deficiencias en la planeación de contratos y fallas en la evaluación de una licitación pública.

¿Quién es Daniel Hernando Ortiz Quintero, nuevo alcalde encargado de Kennedy y Usaquén?

De acuerdo con información de El Espectador, Daniel Hernando Ortiz Quintero es ingeniero civil y especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Actualmente se desempeñaba como mandatario local en Usaquén y, con la designación reciente, asumirá de manera encargada la dirección de Kennedy mientras se resuelve la situación administrativa en esa localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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