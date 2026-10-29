Por: Portal Bogotá

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, nombró a Juliana Sánchez Calderón como nueva secretaria distrital de integración social, una entidad clave en la administración local enfocada en orientar estrategias de atención, inclusión y protección para las poblaciones vulnerables de la ciudad. Con este nombramiento, el gobierno distrital le apuesta a reforzar las políticas sociales en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda, según declaraciones del propio mandatario divulgadas en la cuenta oficial de X.

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Sánchez Calderón asume esta responsabilidad tras haber ejercido previamente como subsecretaria técnica dentro de la misma Secretaría, lo que le ha permitido adquirir cercanía y conocimiento profundo de los programas sociales liderados por el Distrito. Carlos Fernando Galán resaltó su experiencia y compromiso, indicando que la funcionaria ha dedicado su carrera a diseñar y poner en marcha políticas para la superación de la pobreza, así como para la inclusión social y productiva. Ahora, asume el reto de seguir fortaleciendo la atención a la primera infancia, la juventud y las personas mayores. Desde la Secretaría, Sánchez Calderón deberá garantizar el acceso de la población en situación de calle a los servicios sociales y consolidar la inclusión productiva, con el objetivo de que más hogares de Bogotá puedan superar la pobreza.

En respuesta al nombramiento, la nueva secretaria expresó su gratitud y reiteró su propósito de trabajar por una Bogotá donde niñas y niños crezcan protegidos, los jóvenes cuenten con oportunidades, las personas mayores reciban acompañamiento y la población con discapacidad avance sin barreras. También destacó la importancia de robustecer acciones dirigidas a personas de los sectores LGBTI y quienes viven en condiciones de exclusión social.

Sánchez Calderón es economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en economía del desarrollo de la Universidad de Montesquieu, en Francia. Su carrera en el sector público inició en la Secretaría del Hábitat y continuó en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), participando en la focalización y formulación de programas sociales. Contribuyó en la creación de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y en políticas de educación superior del Ministerio de Educación Nacional.

En el ámbito internacional, trabajó como consultora para el Banco Mundial, Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue gerente nacional de desarrollo económico incluyente urbano para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, Sánchez Calderón tiene experiencia docente en la Universidad Central y participó en la puesta en marcha del Fondo de Pago por Resultados junto con el Departamento para la Prosperidad Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juliana Sánchez Calderón, la nueva secretaria distrital de integración social?

Juliana Sánchez Calderón es economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en economía del desarrollo de la Universidad de Montesquieu en Francia. Ha trabajado en diversas entidades públicas y organismos internacionales, como la Secretaría Distrital del Hábitat, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Ministerio de Educación Nacional, el Banco Mundial, Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su experiencia está centrada en el diseño y puesta en marcha de políticas para superar la pobreza e impulsar la inclusión social y productiva.

¿Cuáles son los retos de la Secretaría de Integración Social en Bogotá con Juliana Sánchez Calderón?

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, los principales retos de la Secretaría de Integración Social bajo el liderazgo de Juliana Sánchez Calderón son fortalecer la atención a la primera infancia, la juventud y las personas mayores; garantizar el acceso a servicios sociales para quienes viven en las calles; y consolidar la inclusión productiva para que más familias logren superar la pobreza en Bogotá, todo esto en medio de restricciones fiscales y desafíos sociales crecientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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