Por: Noticiero 90 minutos

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El Museo Nacional de Colombia, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, se vio recientemente envuelto en controversia tras la decisión de retirar obras sobre la historia de los movimientos LGBTI, feministas, víctimas de violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016. Según La Silla Vacía, el museo retiró al menos 30 afiches, fotografías y objetos de varias salas, dejando vacíos notorios en las paredes, hecho que ha causado preocupación entre diversos sectores sociales y políticos.

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De acuerdo con la información reportada por La Silla Vacía, la instrucción partió directamente del Ministerio de Cultura, luego de una visita oficial del presidente Abelardo de la Espriella, quien anunció que el museo sería el epicentro de lo que denominó una “contrarrevolución cultural”. Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que su gobierno llevaría adelante "una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo", señalando su intención de defender la tradición familiar y la identidad nacional ante lo que considera amenazas a los “valores” de Occidente. El secretario general Julián Sterling, mano derecha de la ministra Paola Holguín, fue quien ejecutó la orden, según revelaron fuentes del museo a La Silla Vacía bajo condición de anonimato.

El retiro de las piezas se realizó de manera reservada y, según testimonios recogidos por La Silla Vacía, la decisión no pasó por los comités curatoriales, instancias habitualmente encargadas de definir los contenidos museográficos. El museo tampoco ha precisado el número exacto ni la justificación oficial para la remoción de los objetos de exhibición.

Entre las piezas retiradas de la sala "Hacer sociedad", ubicada en el segundo piso y abierta en 2019 bajo el gobierno de Iván Duque, figuran afiches de las candidaturas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro (ambos asesinados en 1990), un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y elementos sobre la violencia política de los años 80 y 90. También se desmontó una pared dedicada al periodo de la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016, donde se encontraban el Balígrafo usado para firmar la paz con las FARC y el tarjetón de la Séptima Papeleta.

Las reacciones no se hicieron esperar. María José Pizarro Rodríguez, exsenadora e hija de Carlos Pizarro, criticó la decisión del Gobierno, considerando que intentan proscribir el legado de paz de su padre de manera similar al pasado violento del país. Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia, pidió al museo que explique qué obras retiró y cómo garantizará la representación de la memoria LGBTI. Marcela Sánchez, de Colombia Diversa, denunció la ausencia de obras sobre diversidad y procesos de paz, mostrando imágenes de las paredes vacías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las obras retiradas del Museo Nacional sobre la historia LGBTI y política en Colombia?

Según La Silla Vacía, entre las obras retiradas se encuentran afiches y objetos que documentaban la historia LGBTI en Colombia, las candidaturas de figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, un brazalete de la Alianza Democrática M-19, piezas sobre la violencia política de los años 80 y 90, el Balígrafo del Acuerdo de Paz de 2016 y el tarjetón de la Séptima Papeleta. Sin embargo, el museo no ha entregado un inventario detallado ni ha hecho pública una justificación concreta sobre la selección de las piezas eliminadas.

¿Qué significa el término 'wokismo' en el contexto del retiro de obras del Museo Nacional?

En este caso, el presidente Abelardo de la Espriella utilizó el término 'wokismo' para referirse, de manera crítica, a corrientes culturales, sociales y políticas que buscan integrar temas de diversidad, inclusión y memoria social en los espacios públicos. El concepto implica, desde su versión oficial, una oposición a mostrar narrativas que cuestionan los valores tradicionales y nacionales, especialmente en instituciones culturales del Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.