Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Casa LGBTI Diana Navarro se consolida como un lugar fundamental para la promoción del bienestar, la participación ciudadana y la protección de derechos de las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI. Según la Alcaldía Local de Los Mártires y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en el marco del proyecto 334-2026, recientemente se llevó a cabo una jornada dedicada al autocuidado, el arte y la construcción de comunidad en el centro de la ciudad.

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Este evento reunió a integrantes de los sectores sociales LGBTI en torno a servicios de peluquería, cuidado de uñas y espacios de diálogo, en los que se fomentaron el intercambio de vivencias y la consolidación de vínculos solidarios. Además, se incluyeron actividades de sensibilización sobre la Política Pública LGBTI y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, de acuerdo con información entregada por la Subdirección para Asuntos LGBTI de la SDIS.

La jornada no fue un hecho aislado, sino parte de un trabajo constante para fortalecer las redes de apoyo en la localidad de Los Mártires, bajo la dirección del alcalde local John Jader Suárez Delgado. En la articulación participaron entidades como la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) y la Academia Francesa, sumando esfuerzos de diversas organizaciones que tienen como objetivo la garantía de derechos para esta población.

Un punto clave de la iniciativa fue el desarrollo colectivo de un mural, donde mujeres transgénero y otras personas de los sectores sociales LGBTI plasmaron sus historias, aspiraciones y fortalezas. Esta obra, entregada durante la jornada, simboliza no solo el proceso artístico, sino también el bienestar, la resiliencia y la capacidad de adaptación de quienes integran la comunidad. Según la SDIS, estas expresiones permiten visibilizar los enfoques de autocuidado y cuidado mutuo trabajados previamente en la Casa LGBTI Diana Navarro.

La jornada culminó con actividades culturales y de integración, entre ellas presentaciones artísticas y una sesión de karaoke. Estos espacios buscan reforzar las redes de afecto y apoyo entre las personas LGBTI, abriendo posibilidades para el encuentro y la visibilización de sus derechos en el interior de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones desarrolla la Casa LGBTI Diana Navarro en Bogotá para las personas LGBTI?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Los Mártires y la Secretaría Distrital de Integración Social, la Casa LGBTI Diana Navarro organiza jornadas que promueven el autocuidado, el arte, el intercambio de experiencias y la visualización de derechos. Además, lidera procesos colectivos como la creación de murales y la realización de eventos culturales que fortalecen vínculos y redes de apoyo para la población LGBTI en el centro de Bogotá.

¿Qué es la Política Pública LGBTI y cómo se abordó en esta jornada?

La Política Pública LGBTI es una estrategia adoptada en Bogotá para garantizar los derechos y el bienestar de las personas de los sectores sociales LGBTI. Según la Subdirección para Asuntos LGBTI, durante la jornada en la Casa Diana Navarro, se llevaron a cabo actividades de sensibilización destinadas a informar y fortalecer el conocimiento sobre esta política y sobre la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, promoviendo así la participación informada y la protección de derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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