Por: Portal Bogotá

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Bogotá se ha consolidado como una ciudad que promueve la diversidad y rechaza la discriminación, especialmente hacia los sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales). Dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Distrito reafirma su compromiso hacia la atención, protección y bienestar de todas las familias que conforman la capital. En este contexto, se conmemoran 20 años desde que se implementaron los servicios dirigidos a la población LGBTI en la ciudad, un recorrido que destaca la importancia de seguir construyendo espacios inclusivos y libres de violencia.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Bogotá ha dispuesto una amplia oferta de servicios orientados a la orientación y el acompañamiento de los sectores LGBTI y sus familias. Entre los principales recursos destacan las comisarías de familia, que reconocen y atienden las necesidades específicas de la población LGBTI, garantizando entornos en los cuales la orientación sexual, la identidad o la expresión de género no sean motivo de exclusión o maltrato.

Diana Martínez, directora para la Inclusión y las Familias, señaló que las personas pueden acudir a estos servicios “con toda la tranquilidad, entendiendo que ni su orientación sexual, ni su identidad, ni la expresión de género será un motivo de discriminación”. Estos centros no solo gestionan la protección frente a situaciones de violencia en el contexto familiar, sino que constituyen espacios de confianza donde los derechos de las personas son reconocidos y defendidos.

Adicionalmente, Bogotá cuenta con cinco casas LGBTI repartidas en distintos sectores de la ciudad. Estos lugares funcionan como puntos de encuentro, formación y desarrollo para las personas LGBTI y sus redes de apoyo. En las casas, se fomenta el aprendizaje, la participación y la creación de lazos sólidos, todo dentro de entornos seguros y respetuosos. El objetivo es que, además de compartir experiencias, quienes asisten puedan fortalecer sus redes de protección sin temor a ser víctimas de violencia o discriminación.

Según información publicada por la Secretaría Distrital de Integración Social, actualmente existen 38 comisarías de familia (36 fijas y 2 móviles) dedicadas a dar atención en casos de violencia y protección de derechos familiares, dentro de sus competencias. Esta labor se inscribe en la construcción de una Bogotá donde la diversidad sea reconocida y celebrada, y donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Con 20 años de servicios para la población LGBTI, la ciudad no solo reconoce los avances logrados, sino que también asume los retos que aún persisten. Tanto las autoridades como la ciudadanía están llamadas a seguir avanzando hacia una Bogotá más inclusiva y plural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios y espacios de protección para la comunidad LGBTI en Bogotá?

Bogotá dispone de 38 comisarías de familia (36 fijas y 2 móviles) y cinco casas LGBTI ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. Estos servicios, brindados por la Secretaría Distrital de Integración Social, están enfocados en la orientación, acompañamiento y protección frente a situaciones de violencia o discriminación, promoviendo entornos seguros y de respeto para la comunidad LGBTI y sus familias.

¿Qué significa LGBTI y por qué es importante reconocer la diversidad en Bogotá?

LGBTI significa lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Reconocer la diversidad implica garantizar que todas las personas, independiente de su orientación sexual o identidad de género, tengan acceso a derechos, espacios seguros y oportunidades para participar activamente en la ciudad, asegurando condiciones de igualdad y respeto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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