Por: Portal Bogotá

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Durante una jornada especial llevada a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Lourdes, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán puso de manifiesto su compromiso con la equidad y el fortalecimiento de las oportunidades para las mujeres en la ciudad. En presencia de varias asistentes, el alcalde subrayó la relevancia de ofrecer herramientas prácticas y efectivas para que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades, aumentar su autonomía económica y acceder a nuevas posibilidades tanto para ellas como para sus familias. De acuerdo con su intervención, facilitar que las mujeres aprendan a conducir no solo responde a una necesidad de movilidad, sino que también amplía sus opciones para obtener empleo y avanzar en sus proyectos personales.

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Durante la visita, el alcalde conoció de primera mano la historia de una de las beneficiarias, quien compartió cómo la formación recibida le permitió manejar un carro mecánico, eliminando así limitaciones anteriores y facilitando aún más su autonomía diaria. Esta experiencia singular evidencia la incidencia positiva del programa ‘Mujeres de Santa Fe, Tejiendo Futuro’, una iniciativa liderada por la Alcaldía Local que tiene como finalidad el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres mediante acciones orientadas al aprendizaje para el trabajo, el desarrollo de capacidades productivas y la movilidad autónoma.

En palabras de Diego Alejandro López, alcalde local de Santa Fe, la entrega de diplomas y licencias de conducción a mujeres de distintos barrios no solo representa un logro académico, sino que implica un avance concreto en la mejora de condiciones de vida y acceso al mercado laboral. Según explicó, la autonomía vehicular constituye ahora una opción real para muchas de ellas.

Uno de los componentes principales de esta estrategia es ‘Mujeres Rodando’, programa que ofreció cursos teóricos y prácticos de conducción tanto de carro como de moto, incorporando además la asistencia en la gestión de licencias. De esta forma, las participantes obtuvieron habilidades para desplazarse de forma independiente, lo que promete ampliar su espectro de oportunidades laborales y emprendedoras.

La jornada incluyó la entrega de dotación tecnológica y mobiliario renovado para el CDC Lourdes, gracias a los recursos invertidos por la Alcaldía Local de Santa Fe. Entre los elementos entregados se encuentran computadores Todo en Uno, licencias de Microsoft Office, impresoras multifuncionales y una impresora 3D equipada, así como otros dispositivos que, según la administración, contribuirán a fortalecer este espacio de formación y desarrollo comunitario.

Finalmente, el alcalde Galán enfatizó el llamado a la responsabilidad y seguridad vial, insistiendo en la importancia de conducir con prudencia y acatar las normas de tránsito. Resaltó que una formación completa es fundamental para salvaguardar la vida tanto de quienes conducen como de los demás habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Mujeres Rodando’ de la Alcaldía Local de Santa Fe?

‘Mujeres Rodando’ es un componente del programa ‘Mujeres de Santa Fe, Tejiendo Futuro’, impulsado por la Alcaldía Local de Santa Fe. Su objetivo es capacitar a las mujeres en la conducción de carros y motos mediante formación teórica y práctica, así como acompañarlas en el proceso para obtener la licencia de conducción. Este programa busca brindar autonomía en la movilidad y abrir nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento para las participantes.

¿Qué recursos tecnológicos fueron entregados en el CDC Lourdes durante la jornada?

Durante la actividad, la Alcaldía Local de Santa Fe entregó varios recursos tecnológicos al CDC Lourdes. Según la información oficial, la dotación incluye nueve computadores Todo en Uno, nueve licencias de Microsoft Office, cinco estabilizadores de energía, dos impresoras multifuncionales, una impresora 3D con 50 rollos de filamento, software de diseño, una pantalla con telón de proyección eléctrico y un videobeam, con el propósito de fortalecer las capacidades de formación y desarrollo comunitario en el centro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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