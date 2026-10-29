Por: Portal Bogotá

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Una oportunidad para quienes desean adquirir vivienda en Bogotá se presenta con la realización de la segunda Feria de Vivienda Compensar 2026, un evento especialmente dirigido a personas interesadas en cumplir el sueño de tener vivienda propia en la capital. Según información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta jornada permitirá a la ciudadanía conocer diferentes alternativas y subsidios disponibles, acercando de esa forma a los ciudadanos a la posibilidad real de obtener una casa propia.

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La feria se desarrollará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Centro Integral de Vivienda Compensar, ubicado en la sede de la avenida 68. Esta información ha sido confirmada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), quien invita a la ciudadanía a participar y explorar las opciones que se ofrecen durante estos días clave en la sede mencionada.

Durante la feria, los asistentes tendrán acceso a información sobre los subsidios disponibles a través de la estrategia #MiCasaEnBogotá. El objetivo central es que las personas puedan identificar cuáles alternativas se ajustan mejor a sus necesidades y posibilidades, y así avanzar en el proceso de compra de vivienda. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, estrategias como esta buscan facilitar el acceso a vivienda propia mediante orientación, asesoría y opciones concretas adaptadas al contexto de la ciudad.

Esta iniciativa evidencia el esfuerzo de las autoridades distritales por promover el acceso digno a la vivienda, en línea con políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. La invitación está abierta a toda la ciudadanía que necesite orientación sobre el proceso de compra de vivienda en Bogotá. Quienes participen podrán beneficiarse de la información y los recursos brindados en este espacio de encuentro, que busca responder a una de las principales necesidades de los habitantes de la capital.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y el lugar de la Feria de Vivienda Compensar 2026 en Bogotá?

La segunda Feria de Vivienda Compensar 2026 se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Centro Integral de Vivienda Compensar, sede avenida 68, en Bogotá, de acuerdo con información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y confirmada por la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué tipo de subsidios y alternativas se pueden conocer en la Feria de Vivienda Compensar 2026?

Durante la feria, las personas interesadas podrán conocer los subsidios de la estrategia #MiCasaEnBogotá y diversas alternativas para facilitar el acceso a vivienda propia. La Secretaría Distrital del Hábitat ofrece orientación para que cada asistente identifique las opciones que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades económicas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.