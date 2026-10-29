Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, las autoridades han adelantado una investigación trascendental en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, centrada en un caso de feminicidio ocurrido en la cárcel La Modelo. De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, este asesinato no fue un hecho aislado, sino que estuvo precedido por más de dos años de conductas de vigilancia, intimidación y control, perpetradas por el compañero sentimental de la víctima.

Sigue a PULZO en Discover

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2026, cuando la mujer acudió a visitar a William Rafael Martínez Alvarino en el centro penitenciario, manteniendo con él una relación de cinco años. Según los elementos probatorios consolidados por la Fiscalía de la Seccional Bogotá, con respaldo de la Sijin de la Policía Nacional, Martínez Alvarino habría ejercido violencia física y luego procedido a atentar contra la vida de la mujer mediante estrangulamiento y sofocación.

La investigación permitió documentar que, durante los dos años previos al crimen, el acusado mantuvo comportamientos reiterativos de control sobre la vida de su pareja. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, le exigía compartir en tiempo real la pantalla de su teléfono celular para revisar sus conversaciones y contactos personales. Además, le pedía hacer videollamadas de manera frecuente durante las noches y cada vez que ella salía de su domicilio, con el objetivo de vigilar sus actividades y conocer con quién interactuaba.

Estos actos de control se sumaban a constantes humillaciones, insultos y acusaciones infundadas de infidelidad. También se registraron amenazas directas, en las que Martínez Alvarino advertía que le quitaría la vida si ella establecía una nueva relación sentimental. Todos estos elementos, recopilados en testimonios y pruebas materiales, fueron la base para que la Fiscalía imputara a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado. El procesado aceptó el cargo y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, situación adicional a la condena que ya cumple.

La Fiscalía insistió en la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o que sea constitutivo de delito, recomendando el uso de la Línea de Emergencias 123 como un canal clave para alertar y facilitar procesos investigativos en Bogotá, en la búsqueda de una ciudad más segura para todos sus habitantes.

¿Cuáles fueron los antecedentes de violencia documentados en el caso de feminicidio en la cárcel La Modelo?

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre ejerció durante más de dos años una vigilancia y control extremo sobre la vida de su pareja. Exigía que ella compartiera la pantalla del celular, remitía videollamadas constantes para supervisar sus actividades, y la sometía a humillaciones, insultos y amenazas. Estas acciones antecedentes fueron consideradas piezas clave en la imputación de feminicidio agravado.

¿Por qué es importante denunciar violencia de género ante las autoridades en Bogotá?

La Fiscalía destacó la relevancia de la denuncia a través de canales oficiales como la Línea de Emergencias 123. Denunciar permite abrir procesos investigativos, identificar patrones de violencia y garantizar que los responsables respondan ante la justicia, contribuyendo a la protección de quienes pueden estar en riesgo y a construir una Bogotá más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.