Por: Portal Bogotá

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Durante la tarde y noche del jueves 29 de octubre de 2026, Bogotá vivió una jornada marcada por alta congestión vehicular y serios retrasos en la movilidad, principalmente a consecuencia de fuertes lluvias, accidentes de tránsito y manifestaciones. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la situación más crítica se presentó en la avenida Caracas, entre las calles 26 y 53, donde la lluvia incesante causó congestión en ambos sentidos y retrasos en los servicios de la troncal de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Además, en la calle 92 con carrera séptima, en la vía La Calera, el tráfico también se vio afectado por congestión vehicular en ambos sentidos, dificultando el desplazamiento hacia esta importante salida de la ciudad.

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Por otro lado, en la localidad de Kennedy, un accidente de tránsito con volcamiento de camión en la avenida Ciudad de Cali con calle 34A sur provocó congestión y afectaciones en la vía, específicamente en sentido sur a norte, tal como reportó la Alcaldía. Al mismo tiempo, la movilidad en la ciudad también se vio impactada por un accidente fatal en la calle 72 o avenida Chile con carrera 88, donde el choque entre una volqueta y un ciclista dejó una persona fallecida. Las autoridades sugirieron tomar rutas alternas como la avenida Mutis o la calle 63 y la avenida Ciudad de Cali para evitar mayores retrasos.

De acuerdo con los reportes, la mañana y parte de la tarde estuvieron marcadas por una manifestación en la calle 13 con carrera 135, en la entrada a Bogotá por la localidad de Fontibón. El bloqueo de la vía impidió el acceso por este corredor principal hasta el mediodía, cuando los manifestantes se retiraron y se reestableció el paso vehicular. Finalmente, se registró otro accidente fatal: un cierre total en la avenida Boyacá con 78 sur y carrera 14L, en la localidad de Usme, tras un accidente entre un motociclista y un peatón menor de edad. El Grupo de Guía de Tránsito apoyó los desvíos y se recomendó tomar la avenida Caracas hacia el norte como alternativa.

Ante este panorama, las autoridades insistieron en revisar las rutas y planificar retornos a casa para mitigar el impacto de la congestión y los posibles retrasos, afectando también algunas rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hubo tanta congestión en las vías de Bogotá el 29 de octubre de 2026?

La alta congestión registrada en Bogotá el 29 de octubre de 2026 se debió principalmente a las fuertes lluvias que afectaron tramos clave como la avenida Caracas y la calle 92, además de varios accidentes de tránsito importantes, como el registrado en la avenida Ciudad de Cali y siniestros fatales en la avenida Chile y Boyacá. También contribuyó una manifestación que bloqueó la entrada de la ciudad en la localidad de Fontibón.

¿Cuáles fueron los accidentes de tránsito con víctimas fatales reportados en Bogotá el 29 de octubre de 2026?

Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se reportaron dos accidentes fatales en la ciudad ese día: uno en la calle 72 o avenida Chile con carrera 88, donde un choque entre una volqueta y un ciclista dejó una persona fallecida, y otro en la avenida Boyacá con 78 sur y carrera 14L, en la localidad de Usme, con saldo de un motociclista y un peatón menor de edad fallecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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