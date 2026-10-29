Por: Portal Bogotá

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El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, situado en el sur de Bogotá, ha abierto sus puertas a la comunidad para una jornada especial de memoria, espiritualidad y reconexión con el territorio, programada para el sábado 31 de octubre de 2026. El evento, que se desarrollará entre las 4:30 a. m. y las 10:00 a. m., tiene entrada libre para todos los ciudadanos, de acuerdo con la información divulgada en el portal ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’.

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Enmarcado en los procesos de armonización cultural y diálogo intercultural que impulsa el parque, este encuentro convoca a los habitantes y visitantes a participar de un Ritual de Luz. Esta ceremonia se realiza en homenaje a los mayores y ancestros, en consonancia con las tradiciones del primero de noviembre, conocido como el Día de los Muertos. La jornada estará guiada por el maestro Leovid Silva Ramírez, médico tradicional del pueblo Sikuani, quien compartirá los conocimientos de la medicina ancestral y la cosmovisión de su comunidad, según detalla la fuente oficial del evento.

La programación inicia a las 4:30 de la mañana con la armonización y preparación del altar, actividad que busca disponer el espacio sagrado y los elementos fundamentales del ritual. El comienzo de la jornada estará marcado por el canto ritual y el ofrecimiento de la medicina tradicional Sikuani, elementos fundamentales para abrir el espíritu de los asistentes a una experiencia de encuentro y aprendizaje.

A las 5:00 a. m. tendrá lugar el Círculo de la Palabra, diseñado como un momento de intercambio de historias del territorio, cantos sagrados y agradecimiento por la memoria de los antiguos habitantes de Usme. El propósito central es fortalecer el reconocimiento, la visibilización y la integración de los saberes de las comunidades indígenas que han habitado y cuidado este sector de la ciudad.

Asimismo, el evento refuerza los objetivos del parque de promover un diálogo intercultural y de fortalecer los lazos de identidad cultural en Bogotá. La invitación subraya el valor de la participación ciudadana en espacios patrimoniales y culturales, promoviendo la reconexión con las raíces ancestrales y la diversidad de las tradiciones locales.

La cita se cumplirá en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, ubicado en la calle 136B sur #3A-48 de Bogotá, como señala la información oficial disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Ritual de Luz en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme?

El Ritual de Luz es una ceremonia organizada en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme como espacio de memoria, espiritualidad y homenaje a los ancestros. Guiada por el médico tradicional sikuani Leovid Silva Ramírez e inspirada en las tradiciones del Día de los Muertos, la jornada busca reconectar a la comunidad con sus raíces y saberes indígenas mediante cantos rituales, medicina tradicional y el Círculo de la Palabra.

¿Por qué el Día de los Muertos es importante para las comunidades indígenas en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del evento, el Día de los Muertos es valorado como una oportunidad para honrar a mayores y ancestros, así como para fortalecer la memoria colectiva. La ceremonia permite integrar los saberes de las comunidades indígenas, quienes desempeñan un papel vital en el cuidado y la transmisión de las tradiciones en el territorio de Usme y en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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