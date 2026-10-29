Una propuesta que podía abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre el aborto en Colombia quedó frenada en el Congreso. El Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026 Cámara, impulsado por congresistas de la denominada bancada provida, no consiguió el quórum necesario durante la votación de su ponencia positiva.

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La iniciativa buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución Política, que actualmente establece que el derecho a la vida es inviolable y que en Colombia no existe la pena de muerte. La propuesta pretendía incorporar expresamente que la vida humana existe desde la fecundación y que debe recibir protección constitucional en todas las etapas de su desarrollo.

El texto también planteaba reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional. Sus promotores defendían la necesidad de establecer ese reconocimiento desde las primeras etapas de la vida, un asunto que durante años ha estado en el centro de las discusiones jurídicas y políticas del país.

Sin embargo, la propuesta no incluía una prohibición expresa del aborto ni contemplaba cambios directos al Código Penal. Como explicó el representante David Cote, uno de sus impulsores, la intención era establecer un nuevo marco constitucional que posteriormente pudiera tener efectos en la interpretación de las leyes y las decisiones judiciales.

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El principal obstáculo para la iniciativa fue la falta de quórum decisorio, pues para que una corporación legislativa pueda adoptar una decisión válida necesita contar con la presencia de la mayoría de sus integrantes, de acuerdo con las reglas del Congreso.

Con este resultado, el proyecto no continuará su trámite en las condiciones actuales. No obstante, la decisión no cierra la puerta a que otros congresistas presenten propuestas similares en el futuro.

La discusión sobre la protección de la vida desde la fecundación y sus posibles implicaciones para los derechos reproductivos seguirá siendo un asunto de debate en Colombia.

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