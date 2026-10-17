María Fernanda Carrascal protagonizó un fuerte momento en el Congreso durante una audiencia en la que volvió a discutirse la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La representante cuestionó que se les pidiera guardar silencio y no intervenir a ella y a otras congresistas, mientras defendió su derecho a participar en la discusión.

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El episodio tuvo como telón de fondo el debate sobre la IVE, asunto que nuevamente llegó al Congreso y que provocó intervenciones de distintos sectores. En medio de la audiencia, Carrascal sostuvo que la Ley Quinta le permitía a ella y a la ciudadanía participar en este tipo de espacios, por lo que rechazó las solicitudes para que dejara de intervenir.

La situación subió de tono después de la intervención de la congresista Alejandra Omaña, quien se pronunció a favor del aborto. Posteriormente, según lo ocurrido durante la audiencia, hizo presencia en el recinto el senador Germán Rodríguez, integrante del partido Salvación Nacional.

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Absolutamente vergonzoso lo que sucedió en la audiencia en donde se reabrió el debate sobre la IVE. Este pais infortunadamente vuelve a hablar de discusiones cerradas sobre los cuerpos de las personas gestantes, de las mujeres. Pero es lamentable que hasta para llevar estas discusiones desconozcan la voz de la oposición e intenten amedrentarnos con un señor cuyo único trabajo parece ser el de “acosar” y perseguir dentro de las instalaciones del Congreso. A mis compañeras las respetan. Y no voy a permitir que nadie acose a la senadora @aleomanao ni a ninguna mujer. — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) October 16, 2026

La aparición de Rodríguez se produjo además en medio de una controversia previa con Omaña, pues ambos congresistas ya habían protagonizado un intercambio de señalamientos en redes sociales. En ese contexto, el episodio durante la audiencia volvió a ponerlos en el centro de la discusión.

Carrascal reaccionó a la presencia del senador y pidió que fuera retirado del recinto. Durante el momento de tensión, la congresista se refirió a Rodríguez como “acosador”, expresión que también utilizó posteriormente al contar su versión de lo ocurrido en su cuenta de X.

“Absolutamente vergonzoso lo que sucedió en la audiencia en donde se reabrió el debate sobre la IVE”, escribió Carrascal. La congresista cuestionó que el Congreso volviera a discutir sobre los cuerpos de las personas gestantes y aseguró que se estaba desconociendo la voz de la oposición.

En su publicación, Carrascal también afirmó que se intentaba “amedrentarnos” con la presencia de un hombre cuyo “único trabajo parece ser el de ‘acosar’ y perseguir dentro de las instalaciones del Congreso”. Además, manifestó su respaldo a Omaña y a las demás mujeres que participan en el Legislativo.

“Y no voy a permitir que nadie acose a la senadora Alejandra Omaña ni a ninguna mujer”, agregó Carrascal en su mensaje.

De esta manera, el debate sobre la IVE terminó acompañado de un nuevo enfrentamiento entre congresistas. Por ahora, las expresiones de Carrascal corresponden a su versión y señalamiento sobre lo ocurrido, mientras que el episodio quedó registrado en medio de una audiencia que volvió a poner el aborto en el centro de la discusión política.

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