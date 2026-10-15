Así como el Gobierno tiene en la mira reducir el manejo de efectivo en Colombia, el proyecto “antimermelada” es uno de acto legislativo que se apunta entre los más llamativos para la próxima legislatura en el Congreso de la República.

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El poder Ejecutivo, bajo la administración del mandatario Abelardo de la Espriella, radicó una reforma constitucional destinada a redefinir la interacción institucional con los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Durante las primeras horas de este jueves, el Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, expuso un paquete de reformas normativas que busca dotar de máxima claridad los trámites ante el Estado.

El propósito central radica en erradicar prácticas opacas en el relacionamiento entre el Gabinete ministerial y el Congreso, visibilizando cada petición de recursos estatales destinada a las diferentes zonas del país.

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“La regla de este gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen una palabra que nunca debió entrar en el vocabulario público: “mermelada”. Es lo oculto: es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, es la llamada que no queda registrada, la reunión que no tiene acta y el favor que se cobra en una votación”, aseveró Lara.

Con el fin de viabilizar este modelo, la propuesta contempla intervenciones puntuales en la Constitución de Colombia, modificando los apartados 180, 182, 183 y 346 del texto de esa carta magna.

Esta modificación faculta a los legisladores para nominar obras e iniciativas de desarrollo territorial sin incurrir en faltas ni vulnerar el régimen de incompatibilidades o generar impedimentos éticos.

Para mantener la legalidad del procedimiento, los parlamentarios deben abstenerse por completo de incidir en los procesos de licitación, contratación o ejecución de las obras solicitadas.

Asimismo, la normativa exige que ni el congresista ni los aportantes de sus contiendas electorales reciban retribuciones individuales, exigiendo la publicación abierta de cada expediente formulado.

“Este proyecto de acto legislativo respeta profundamente al Congreso de la República, que respeta su función de representación, de aprobación del presupuesto general de la nación, y su capacidad de asignar y de solicitar la asignación de proyectos de inversión en sus regiones”.

A la par, el documento introduce un marco preciso sobre las causales obligatorias para que un legislador se aleje de debates y votaciones por choque de intereses.

La causal de inhibición aplicará únicamente cuando la decisión genere un provecho personal y directo para el congresista, su pareja formal, sus parientes en los rangos fijados por ley o sus aliados comerciales.

Por otra parte, los aportes económicos legales declarados en contienda electoral o las causas compartidas por gremios económicos o regiones no constituirán un motivo automático de impedimento.

Bajo este esquema, el integrante del Congreso mantiene su derecho a debate y voto, con la condición previa de formalizar su respectiva manifestación de intereses ante la corporación.

Omitir o falsear datos dentro de esta declaración de transparencia significará la sanción inmediata de pérdida de investidura para el parlamentario infractor.

La normativa facilita que la postulación de planes de infraestructura o desarrollo social para las regiones pueda gestionarse libremente en cualquier época del año.

El Gobierno central evaluará incluir dichas peticiones dentro del presupuesto anual o financiarlas durante el año fiscal en curso con fondos nacionales de inversión o cuentas especiales.

Todos los trámites deberán ajustarse de forma estricta a los protocolos universales y pautas de evaluación definidos en una reglamentación orgánica posterior.

El texto concede un plazo de un año tras la promulgación para que las cámaras legislen el estatuto que ordene el registro público, aportantes y proyectos territoriales.

Esta iniciativa legal procura sentar bases éticas sólidas en el manejo del erario, promoviendo una equitativa distribución de los recursos públicos hacia todas las comunidades colombianas.

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