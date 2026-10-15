Entre las medidas que busca el Ejecutivo se encuentra imponer restricciones al uso del dinero en efectivo en transacciones comerciales y financieras. Desde Colombia Fintech se confirmó que darán apoyo al trámite legislativo en el Congreso de la República con el fin de impulsar la aprobación de estas medidas, consideradas estratégicas para acelerar la formalización empresarial, elevar el recaudo tributario y cerrar el paso a las finanzas ilícitas en el país.

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De acuerdo con la agremiación, la economía colombiana cuenta en la actualidad con la infraestructura de pagos electrónicos e interoperabilidad necesaria para consolidar la transición hacia canales digitales seguros y eficientes.

El efectivo en Colombia: un indicador de informalidad que equivale al 8,4 % del PIB

Pese a la creciente adopción de herramientas tecnológicas, el uso de papel moneda continúa concentrando un volumen elevado dentro de la actividad transaccional colombiana. El informe gremial señala que en 2014 el efectivo era el medio de pago predominante para el 89 % de la población, proporción que disminuyó al 78,4 % en 2022 y al 66 % en 2025. En términos de valor, su participación bajó del 91 % en 2014 al 65 % en 2025.

Sin embargo, el volumen total de dinero físico en circulación continuó expandiéndose. En 2025, la masa monetaria física creció un 6,6 % en términos reales hasta alcanzar los $170,2 billones de pesos, cifra equivalente al 8,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este circulante muestra una alta concentración en especies monetarias de alta denominación: los billetes de $50.000 y $100.000 representan el 92 % del total en circulación (47 % y 45 %, respectivamente).

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El uso del efectivo evidencia además marcadas brechas socioeconómicas y distorsiones en el recaudo público:

Sectores vulnerables: El 87,5 % de las personas que perciben ingresos inferiores a un salario mínimo realiza sus pagos exclusivamente en dinero físico.

El realiza sus pagos exclusivamente en dinero físico. Transporte público: En peajes, taxis y transporte masivo, más del 75 % de los cobros se efectúa mediante efectivo.

En peajes, taxis y transporte masivo, más del se efectúa mediante efectivo. Recaudo tributario: Durante 2024, el 92 % del valor recaudado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue clasificado bajo la modalidad de pago en efectivo, mientras que las tarjetas de crédito o débito representaron menos del 1 %.

Tendencia internacional: restricciones al circulante para mitigar el delito

Las iniciativas para desincentivar el uso de dinero impreso responden a estándares internacionales de prevención del lavado de activos y control de la evasión. En América Latina, México prohibió desde 2012 el pago en efectivo para la adquisición de bienes de alto valor como vehículos e inmuebles, y recientemente aprobó la Ley de Economía Digital para hacer obligatorios los cobros electrónicos en gasolineras y peajes.

En el contexto internacional, España fijó en €1.000 euros el límite máximo para pagos en efectivo entre particulares y comercios, mientras el Banco Central Europeo suspendió la emisión del billete de €500 euros. En Estados Unidos, la normativa exige reportar ante la autoridad fiscal cualquier transacción en efectivo que supere los USD 10.000 dólares.

Avanza la adopción de billeteras digitales y la plataforma Bre-B

La viabilidad de limitar el dinero físico se fundamenta en la penetración acelerada de los medios de pago digitales en los hogares colombianos. En 2025, el uso de billeteras digitales superó la tenencia de cuentas de ahorro tradicionales, alcanzando una penetración del 69,5 % frente al 55,4 % en la población adulta. Asimismo, las operaciones de retiro de efectivo desde estas aplicaciones cayeron del 46,3 % en 2020 al 18,9 % en 2025.

Un factor determinante en esta transformación ha sido el despliegue de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado en el país, el cual contribuyó a reducir la demanda transaccional de efectivo del 23 % en el segundo trimestre de 2025 a un 17 % hacia el cierre del cuarto trimestre del mismo año.

Propuestas de Colombia Fintech para la agenda regulatoria

Para complementar el marco del estatuto antiterrorismo, Colombia Fintech planteó una hoja de ruta técnica enfocada en cuatro ejes clave de política pública:

Límites a la compra de bienes de alto valor: Establecer topes legales para el pago en efectivo de inmuebles, vehículos y activos de alta gama, canalizando las transacciones al sistema bancario y fintech. Obligatoriedad en trámites estatales y peajes: Declarar el pago digital obligatorio en peajes nacionales, ventanillas de la DIAN y trámites de entidades públicas (G2P y P2G). Masificación de Bre-B en transporte y comercios: Integrar códigos de pago Bre-B en el transporte público, servicios de taxi y micronegocios, ofreciendo esquemas sin sobrecostos para los pequeños comerciantes. Alianzas de inclusión digital: Escalar modelos de dispersión de subsidios estatales por vías electrónicas, tomando como referencia pilotos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) donde el 91 % de los beneficiarios prefirió la billetera digital frente al giro físico.

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