Los billetes de 100.000 pesos se convirtieron en motivo de preocupación para las autoridades del Atlántico tras un operativo en Puerto Colombia que terminó con el decomiso de dinero falsificado por un valor de $290 millones. El hallazgo llevó a las autoridades a advertir que podría haber más papel moneda de este tipo en manos de ciudadanos y comerciantes.

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El caso comenzó con un aviso de residentes de Villa Campestre, quienes reportaron daños en la entrada de un apartamento del conjunto residencial Manglar. La situación llamó la atención de la comunidad, pues el inmueble había sido arrendado temporalmente a un hombre. Tras recibir la alerta, la Policía acudió al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

(Vea también: Preocupante hallazgo pone en alerta al comercio en Bogotá; cayó cargamento de billetes falsos)

Dentro de la propiedad, los uniformados encontraron los billetes falsos y un kilo de cocaína. La cantidad de dinero incautado despertó inquietud entre las autoridades locales, que ahora buscan establecer si parte de esa falsificación alcanzó a distribuirse en otros puntos del departamento.

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Saúl Leyva, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, pidió a la población extremar las precauciones al recibir efectivo. El funcionario señaló que el objetivo es evitar que las personas acepten billetes falsificados sin advertirlo, mientras se determina si hay más dinero de estas características circulando en el Atlántico.

La investigación también se concentra en encontrar al hombre que ocupó el apartamento durante unos días. Las autoridades intentan establecer su identidad mediante información del propietario que le arrendó el inmueble. Además, mantienen abierta la hipótesis de una posible relación del sospechoso con el Clan del Golfo, aunque ese vínculo no ha sido confirmado.

El dinero falsificado y los demás elementos encontrados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso judicial. Entretanto, la recomendación para los habitantes del Atlántico es comprobar cuidadosamente los billetes de 100.000 pesos que reciban, especialmente ante la posibilidad de que el material incautado no corresponda a la totalidad del que podría estar circulando.

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