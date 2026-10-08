Por: Blu Radio

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En manos de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), avanza la investigación que abrió la Fiscalía en las últimas horas por los presuntos actos obscenos en contra de una adolescente de 16 años, campeona de surf, tras una de sus prácticas en la playa de Pradomar, en Puerto Colombia.

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De acuerdo con el testimonio de la joven, el pasado viernes 2 de octubre, ella estuvo entrenando su rutina de surfing junto a una amiga, de 12 años. Al terminar, la adolescente fue abordada por un hombre, al que ella identificó como el dueño del predio donde hoy funciona un reconocido club de playa.

Según el relato, este hombre la habría tomado del brazo y llevado hasta su oficina para hacerle preguntas de índole íntima que, incluso, involucraban a su amiga de 12 años, quien permanecía afuera esperándola.

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Luego, dice la joven, esta persona habría cometido actos abusivos delante de ella, pese a que la menor le insistía en que la dejara salir de allí. Cuenta que solo pudo escapar cuando su amiga, desde afuera, empezó a llamarla para que saliera.

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La Fiscalía empezó a recopilar pruebas para esclarecer este caso, que fue difundido por la misma joven en sus redes sociales, donde también advirtió que estaría recibiendo amenazas y siendo perseguida tras dar a conocer su testimonio.

Desde la Red de Mujeres del Atlántico, en cabeza de Ruth Pareja, piden que también intervengan el ICBF y los entes de control, pues el caso reviste la mayor gravedad.

“De manera contundente estamos rechazando este tipo de acciones donde nos reafirman que no hay espacios seguros para las mujeres, para las niñas y los niños… Desde la psicología sabemos que los grandes pedófilos tienen una gran máscara de poderío, tienen una gran máscara de señor”, manifestó Pareja.

Por el caso, la Federación Colombiana de Surf le ofreció acompañamiento a la deportista y pidió avanzar en la investigación.

Mientras tanto, el club de playa donde ocurrió el caso se pronunció en un comunicado, dejando claro que la persona implicada es dueño del predio, pero no participa en su administración, funcionamiento, programación de eventos ni manejo comercial del negocio, pues el lugar opera hace años en manos de una sociedad independiente que tiene arrendado el inmueble.

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