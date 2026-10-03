Por: El Espectador

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La arepa de huevo, icono culinario colombiano, es una de las recetas más representativas de la Costa Caribe, especialmente en el municipio de Luruaco, Atlántico. Caracterizada por su base de harina de maíz precocida, preferiblemente amarilla, este plato ha ganado relevancia tanto por su inconfundible sabor como por el arraigo cultural que posee en el país, según información de El Espectador. La preparación empieza con una mezcla de harina, sal y agua tibia, la cual, al añadirse poco a poco, permite una mejor textura en la masa gracias a la gelatinización del almidón del maíz. Luego de reposar, se forman bolitas de 100 gramos y se aplanan hasta obtener medio centímetro de grosor, proceso fundamental para que al momento de freír o cocinar en la freidora de aire, con una pincelada de aceite, queden secas y firmes por ambas caras.

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Tras lograr la cocción inicial, la receta explica que se debe abrir cuidadosamente cada arepa por el borde, formando un pequeño bolsillo sin llegar a partirla en dos. En este espacio se introduce el huevo —previamente cascado y sazonado— que constituye el relleno central. Este paso requiere precisión, ya que es fundamental que el huevo no se derrame durante la última cocción dentro de la freidora de aire a 180 °C por aproximadamente 8 a 10 minutos. El resultado es una arepa crocante con el interior húmedo y sabroso del huevo, lista para servirse caliente junto con suero costeño.

Más allá de su receta, la arepa de huevo posee un trasfondo cultural aún más rico. Aunque no ha sido oficialmente declarada patrimonio nacional, la Gobernación de Atlántico la mantiene en las listas de salvaguarda y protección. Luruaco honra este plato con un festival anual desde 1988, donde expertas culinarias con más de cinco años de experiencia compiten en categorías como la arepa más deliciosa, la más grande, la más pequeña, la más innovadora y la arepa multiformas. Este festival da cuenta de la importancia de la arepa de huevo para la identidad local, manteniendo vigentes las tradiciones ancestrales y reconociendo el valor de la transmisión de conocimientos gastronómicos.

¿Cómo se prepara una auténtica arepa de huevo en freidora de aire?

La auténtica arepa de huevo se prepara mezclando harina de maíz precocida amarilla con sal y agua tibia, amasando hasta conseguir una masa suave. Luego, se forman bolitas y se aplanan hasta medio centímetro de grosor, se pincelan con aceite y se cocinan en la freidora de aire. Tras abrir cuidadosamente un borde y rellenar con huevo, se regresan a la freidora hasta que el huevo cuaje, logrando una textura crocante y dorada.

¿Por qué la arepa de huevo es un plato representativo de la Costa Caribe colombiana?

De acuerdo con El Espectador, la arepa de huevo es representativa de la Costa Caribe porque surge como tradición del municipio de Luruaco, Atlántico, y se ha consolidado en la gastronomía regional. Su reconocimiento ha llevado a la creación de un festival propio desde 1988, protegiendo su legado y posicionándola como símbolo de identidad gracias al arraigo y la transmisión cultural local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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