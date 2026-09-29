Por: Blu Radio

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Para este martes, la Universidad del Atlántico suspendió todas las actividades académicas y administrativas presenciales en su sede norte, como medida preventiva frente a los riesgos de seguridad que, según la rectoría, existen en torno a la realización del evento denominado “Conversando con Petro”, anunciado para las 10:00 de la mañana en la Plazoleta del Bloque D.

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El encuentro contempla la visita del expresidente Gustavo Petro, el exministro de Educación Daniel Rojas y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas; sin embargo, en una resolución firmada por el rector Leyton Barrios, la universidad advierte que esta actividad “no cuenta con las autorizaciones, planes de contingencia, pólizas ni permisos reglamentarios requeridos”, lo que, según sus directivos, aumenta la posibilidad de que se registren posibles alteraciones dentro del campus universitario.

(Vea también: Le volvieron a hacer el feo a Petro en conjunto de La Calera: se supo quién le aceptó vivir ahí)

Dice el rector que el riesgo es superior, debido a la tensión que hay por el proceso electoral que hoy cursa en la universidad para, entre otros, escoger a los representantes estudiantiles ante el Consejo Superior.

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De hecho, Petro llega a acompañar al joven candidato Marcos Mercado, lo que ha generado malestar entre varios sectores de la comunidad universitaria que critican el apoyo de “actores externos”, como el expresidente, “con el ánimo de incidir en el proceso democrático de los estudiantes”.

Así las cosas, las clases y labores administrativas se realizarán de manera virtual o remota este martes, y retornarán a la presencialidad el miércoles, 30 de septiembre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.