Por: EL PILON SA

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"Que venga Margot para la cocina, para que me ayude a la patrona". La frase, célebre en la canción ‘Las mujeres buenas’ interpretada por Jorge Oñate, es mucho más que una estrofa en La Paz, Cesar: nombra a Luz Margarita Sierra Carrillo, la cocinera tradicional que todos conocen simplemente como Margot. Su historia, marcada por los olores y sabores de la cocina criolla, ha trascendido al cancionero vallenato y se mezcla con la memoria colectiva del pueblo.

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Para entender a qué “sabe el vallenato” según este relato recogido por El Espectador, basta oler la casa de Margot, donde el aroma de aliños tostados y guisos recién hechos recibe a quien cruza el portón rojo. En ese espacio cotidiano se preparan platos emblemáticos como gallina guisada, mondongo, sancocho, sopa de arroz, costilla de cerdo, carne picada, patacón y arepas de queso. La cocina empieza en la sala y sigue en un fogón más grande, reservado para encargos masivos y fiestas, como se detalla en el reportaje.

Margot nació en una familia numerosa, donde la escuela fue la casa y la maestra, su madre. El aprendizaje se daba sin recetas escritas, observando, picando y probando. Hoy, varias de sus hermanas y una sobrina también trabajan como cocineras, perpetuando una herencia transmitida entre mujeres y generaciones.

El vínculo con Jorge Oñate, relatado en palabras de la propia Margot, nació mucho antes de la canción. Ella preparaba para el cantante sus platos favoritos y él no dudaba en alabar su sazón en cualquier lugar. La inclusión de su nombre en ‘Las mujeres buenas’ fue un reconocimiento auténtico: según Margot, Oñate le pidió personalmente al compositor Angel Rodriguez agregar ese verso, inmortalizando así su presencia entre ollas y canciones.

Actualmente, Margot prefiere trabajar desde su casa, lejos del ritmo de restaurante, dedicando sus domingos a preparar hasta 150 pasteles por encargo. Su destreza se percibe en la rapidez y precisión con que envuelve los pasteles, pero también en el cuidado al escoger los mejores ingredientes, tostar y moler condimentos y prestar atención a cada detalle del proceso. El esmero por la calidad se traduce en una clientela fiel y reservada con anticipación, como subraya el texto de Katlin Navarro Luna.

La cocina de Margot brilla en fiestas patronales, reuniones familiares y en la mesa de artistas vallenatos como Silvestre Dangond, para quien ella prepara buñuelos con la receta exacta de “mitad masa, mitad queso”. Cada preparación revive una tradición viva y orgullosa, reflejo de lo aprendido en una escuela doméstica sin diplomas ni recetas escritas, pero llena de amor y memoria.

¿Cuál fue el papel de Margot en la canción ‘Las mujeres buenas’ de Jorge Oñate?

En ‘Las mujeres buenas’, Margot es mencionada específicamente por Jorge Oñate para destacar su labor como cocinera y su cercanía con el cantante. Oñate pidió al compositor Angel Rodriguez incluir su nombre en la letra, reconociendo con afecto el papel de Margot en su vida cotidiana. La mención marca el reconocimiento de su talento y convierte su sazón en parte del cancionero vallenato.

¿Cómo ha influido la formación familiar en la cocina tradicional de Margot?

Luz Margarita Sierra Carrillo aprendió a cocinar en el contexto familiar, observando y ayudando a su madre en una casa de 14 hermanos. Este aprendizaje sin formalidad académica se basó en la observación, la práctica constante y el amor. Gracias a esta tradición, varias mujeres de su familia, incluidas hermanas y sobrinas, continúan hoy en día la elaboración de la cocina criolla, manteniendo viva la herencia culinaria a través de generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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