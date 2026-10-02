Por: El Espectador

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El pollo glaseado es una alternativa ideal para las personas que buscan innovación en la cocina sin dejar de lado la facilidad. Esta receta, de acuerdo con El Espectador, pertenece a la gastronomía latinoamericana y destaca por su combinación de sabores agridulces y la sencillez de su preparación. El plato se ejecuta en aproximadamente una hora: 20 minutos para la preparación y 40 minutos de cocción, rindiendo para cuatro porciones, lo que la convierte en una opción práctica para reuniones familiares o para un menú semanal diferente.

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Entre los ingredientes principales se encuentran dos pechugas de pollo enteras y deshuesadas, las cuales se condimentan con sal, pimienta y una cucharadita de hierbas italianas, aportando así un sabor herbal que acompaña bien al resto de elementos. El toque especial lo da la fruta: cuatro rodajas de piña cortadas en medialunas y pimentón rojo en tiras, ingredientes que se introducen en cortes profundos hechos en las pechugas, sin separarlas completamente. Esta técnica permite que los jugos de la piña y el pimentón penetren en la carne, intensificando la experiencia de sabor.

El glaseado, sencillo y llamativo, se prepara mezclando media taza de pulpa de tamarindo con tres cucharadas de miel, obteniendo así una mezcla espesa y brillante que se aplica en la parte final de la cocción, logrando un acabado dorado y brillante en la superficie del pollo. La receta se complementa con guarniciones de vegetales como zanahoria en bastones, calabacín en rodajas y cebolla morada en cascos, todos rociados con aceite de oliva, sal y pimienta, que se cocinan junto al pollo.

La preparación inicia precalentando el horno a 200 °C. Tras hacer los cortes en las pechugas, condimentarlas e incrustar la piña y el pimentón, el pollo se dispone en una bandeja junto con los vegetales. Se hornea durante 30 minutos, se retira para aplicar el glaseado de tamarindo, y se vuelve a hornear por 8 a 10 minutos, hasta dorar. Finalmente, se sirve acompañado de los vegetales y con una porción adicional del glaseado.

La piña, protagonista en esta receta, es originaria de América y, de acuerdo con El Espectador, fue identificada por Cristóbal Colón en su expedición al Caribe en 1493. A lo largo de la historia, esta fruta ha sido símbolo de lujo y versatilidad, utilizándose tanto en preparaciones dulces como saladas, aunque también destaca en jugos, postres y ensaladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el pollo glaseado con piña y tamarindo paso a paso?

La receta de pollo glaseado inicia haciendo cortes profundos en las pechugas, sin separarlas por completo. Se sazona con sal, pimienta y hierbas italianas, se rellenan los cortes con piña y pimentón, y se colocan en una bandeja junto a los vegetales sazonados. Tras un horneado de 30 minutos a 200 °C, se pincela el glaseado de tamarindo y miel y se hornea por 8 a 10 minutos adicionales hasta dorar. Se sirve caliente, acompañado de los vegetales asados y más glaseado por encima.

¿Qué aporta la piña en recetas saladas como el pollo glaseado?

Según la información proporcionada por El Espectador, la piña es originaria de América y destaca por su adaptabilidad en recetas tanto dulces como saladas. En platos como este pollo glaseado, aporta un toque agridulce, jugosidad y profundidad en el sabor, además de contribuir a una presentación vistosa y a una textura contrastante con la carne.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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