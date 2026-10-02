Por: El Espectador

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En Bogotá, la evolución reciente de los homicidios ha marcado un giro notable en los registros históricos de violencia de la ciudad. Durante septiembre de 2026, según cifras recogidas por la Alcaldía de Bogotá y reportes de la Secretaría de Seguridad, se presentaron 73 casos de homicidio, el número más bajo para ese mes desde 2003. Esta cifra representa una reducción del 13,1 % respecto al año anterior y una caída profunda si se compara con 2024: en dos años, se registraron 56 homicidios menos en septiembre, lo que equivale a una variación del 43,4 %.

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El seguimiento de estos datos muestra un descenso constante: después del pico de 129 homicidios en septiembre de 2024 —el más alto de los últimos tiempos— la cifra bajó a 84 en 2025 y volvió a caer a 73 en 2026. Este comportamiento había sido destacado por la Alcaldía ya en 2025 como el septiembre menos violento en más de dos décadas, pero los resultados recientes volvieron a superarlo, según el balance presentado por las autoridades distritales.

El descenso en los homicidios en septiembre no es un hecho aislado. Según reportó la Secretaría de Seguridad, en lo que va de 2026 se ha mantenido una tendencia a la baja, con una disminución cercana al 8 % frente al mismo periodo de 2025. Los primeros meses del año (enero y febrero) también reflejaron este fenómeno, al pasar de 176 homicidios en 2025 a 154 en 2026. Las autoridades distritales han vinculado parte de este resultado a una mayor focalización territorial: a intervenciones conocidas como “megatomas”, donde participan distintas entidades en zonas con alta incidencia de homicidios y otros crímenes.

Uno de los ejemplos más destacados fue Ciudad Bolívar, donde, según el balance de septiembre, los homicidios bajaron un 23,5 %. Allí funciona el denominado PMU Vida, un mecanismo de articulación entre varias instituciones para identificar puntos críticos y dinámicas de violencia. Sin embargo, estas acciones no tienen el mismo efecto en toda la ciudad: mientras 12 localidades experimentan reducciones sin incrementos, otras como Bosa, Los Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe siguen estando bajo observación debido a sus problemáticas persistentes.

A pesar de la disminución total de homicidios, el fenómeno del sicariato sigue siendo determinante, explicando más de la mitad de los casos según la información oficial. Por su parte, entre 32 % y 36 % de los homicidios tienen origen en episodios de intolerancia y violencia social. Esta distinción obliga a respuestas diferenciadas: mientras unos requieren estrategias policiales y judiciales, otros demandan prevención y gestión de conflictos. La ciudad también ha apostado por ampliar su capacidad de videovigilancia y comunicación con cerca de 14.000 cámaras y un robusto sistema de radios y la Línea 123.

La pregunta que queda abierta es si este descenso se sostendrá en el tiempo, dado que el verdadero éxito dependerá de los datos acumulados y de la situación en las zonas donde la violencia persiste.

¿Por qué han disminuido los homicidios en Bogotá en septiembre de 2026?

Según datos de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad, la disminución está relacionada con una estrategia de focalización territorial en sectores críticos, operaciones conocidas como “megatomas” y mecanismos colaborativos como el PMU Vida en zonas como Ciudad Bolívar. Sin embargo, las autoridades advierten que no se puede atribuir la baja únicamente a estas intervenciones, ya que la violencia letal responde también a disputas criminales, disponibilidad de armas y situaciones de intolerancia.

¿Qué es el sicariato y por qué sigue siendo relevante en los homicidios de Bogotá?

El sicariato hace referencia a los homicidios cometidos por asesinos a sueldo o por encargo, una práctica que, según reportes oficiales, continúa explicando más de la mitad de los asesinatos en Bogotá. Esto implica la presencia de estructuras criminales que requieren respuestas específicas como investigación, inteligencia y persecución judicial, diferenciándose de los homicidios derivados de conflictos personales o riñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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