La muerte de Blanca Emeria Pardo Rosero, una mujer de 72 años de San Bernardo, Nariño, quedó bajo investigación luego de que su familia la encontrara con vida en un campo cercano a su vivienda, pero en un estado que causó preocupación.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Joven de 18 años habría sido abusada bajo un puente en Bogotá: acababa de salir de trabajar)

Según la información publicada por El Tiempo, sus familiares comenzaron a buscarla después de perder comunicación con ella. La mujer vivía con una de sus hijas y acostumbraba mantener contacto con sus demás hijos.

Uno de los datos que permitió orientar la búsqueda fue el relato de un vecino. El hombre aseguró haber visto a Blanca entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana caminando hacia un terreno perteneciente a la familia. Llevaba un poncho y un machete.

Lee También

El lugar estaba aproximadamente a diez minutos de la vivienda. Hasta allí se desplazaron sus familiares y encontraron a la adulta mayor con vida, pero desorientada y en estado de shock. También estaba afectada por el frío y tenía dificultades para explicar lo ocurrido.

Posteriormente, recibió atención médica. Sin embargo, su estado de salud no logró estabilizarse y falleció. Las circunstancias que rodearon lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades.

La última llamada de Blanca Pardo con su hija

El último contacto conocido ocurrió el miércoles en la noche, cuando Blanca habló con su hija Yenny cerca de las 8:00 p. m. La conversación transcurrió con normalidad y la adulta mayor le contó que estaba recogiendo huevos.

Según relató su hija, en una entrevista con el podcast ‘Vamos pa’ eso’, Blanca le dijo que estaba recolectando huevos para enviárselos a sus hijos en una chiva y que todavía debía terminar de recoger tres nidos.

Después de esa conversación no volvieron a comunicarse con normalidad. El jueves no hubo llamada y, al día siguiente, Yenny supo que su hijo había recibido un intento de comunicación procedente del teléfono de su abuela.

Familia inició la búsqueda ante la falta de noticias

La preocupación aumentó el sábado. Yenny llamó a las 8:40 de la mañana, pero aunque “el celular sonó. Sonó. Y nada”. Volvió a intentarlo cerca de las 10:00, 11:30 y 12:40, sin obtener respuesta.

Mientras tanto, Marisol, otra de sus hijas y quien vivía con Blanca, había salido alrededor de las 8:00 de la mañana para atender a un paciente en otro municipio. Cuando regresó, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, su madre no estaba en la vivienda.

Ante la falta de noticias, los familiares comenzaron a preguntar a los vecinos hasta obtener la información que los llevó al terreno donde finalmente encontraron a la mujer.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que Blanca Pardo fue encontrada y los signos de violencia reportados en el caso, así como un posible abuso sexual. Estos últimos aspectos deberán ser esclarecidos dentro de la investigación.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)